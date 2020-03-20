«Не стал сюрпризом»: в НХЛ подтвердили первый случай заражения хоккеиста коронавирусом

В НХЛ сообщили о первом хоккеисте лиги, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19. Речь идёт об одном из игроков команды «Оттава Сенаторз». Впрочем, руководство коллектива не назвало имени заболевшего. Между тем в СМИ появилась информация, что заражённым оказался россиянин Никита Зайцев, однако отец защитника эти данные опроверг.

«Пройденный игроком «Оттавы» тест показал положительный результат»

Информация о том, что у одного из хоккеистов «Оттавы Сенаторз» диагностировали коронавирус, появилась ещё накануне. Тогда об этом написал известный журналист Элиотт Фридман в своих социальных сетях. При этом он не назвал имени заболевшего.

А вскоре в клубе официально подтвердили эти данные. «Сенаторз» на официальном сайте рассказали о состоянии здоровья спортсмена, но также не стали раскрывать его личность. В клубе сослались на закон о конфиденциальности провинции Онтарио и отметили лишь, что хоккеист в настоящий момент находится в изоляции.

«Пройденный игроком «Оттава Сенаторз» тест на вирус COVID-19 показал положительный результат. У него были лёгкие симптомы, и сейчас он находится в изоляции. Клуб в настоящее время уведомляет об этом всех, кто тесно контактировал со спортсменом, а также работает совместно с врачами и представителями общественного здравоохранения. Из-за этого положительного теста на вирус всех сотрудников «Оттавы» просят оставаться в изоляции, следить за своим здоровьем и обращаться за советом к медицинскому персоналу нашей команды», — гласит заявление.

Также в «Оттаве» отметили, что здоровье хоккеистов и болельщиков всегда останется для клуба на первом месте.

«Мы будем и впредь делать всё возможное, чтобы наши игроки, сотрудники, болельщики и сообщество в целом оставались здоровым и были в безопасности в этот период неопределённости из-за распространения коронавируса», — говорится в тексте.

Это первый случай заболевания коронавирусом хоккеиста НХЛ. Комиссар лиги Гэри Беттмэн признался, что его произошедшее не удивило.

«Мы остановили сезон в четверг, до этого случая. Мы посчитали неизбежным заражение кого-то из игроков или персонала и не собирались ждать, пока это случится… Надеемся, что заболевший хоккеист быстро выздоровеет и будет находиться в изоляции, чтобы не способствовать распространению пандемии. Сам факт заражения не стал сюрпризом», — цитирует Беттмэна The Hockey News.

Параллельно проверили своих игроков на вирус и в «Анахайме Дакс» с «Лос-Анджелес Кингз». Именно эти команды стали последними соперниками «Оттавы» в регулярном первенстве. 11 марта «Сенаторз» уступили «Анахайму» — 2:5, а 12-го — «Лос-Анджелесу» — 2:3. При этом оба матча подопечные Ди Джея Смита провели на выезде. Но в итоге и в том, и в другом клубе заявили, что не выявили в своих рядах заражённых коронавирусом.

«Общался с Никитой, у него всё нормально»

А позже появились неприятные для отечественного спорта подробности. По информации ряда российских СМИ, игроком «Оттавы», у которого было диагностировано заболевание, оказался российский защитник Никита Зайцев, перешедший в «Оттаву» в прошлом году. В текущем сезоне на счету уроженца Москвы 12 баллов за результативность в 58 матчах регулярного чемпионата.

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Сам Зайцев данные слухи пока никак не прокомментировал, однако отец спортсмена Игорь Зайцев их опроверг.

«Сам прочитал всё в российских СМИ. Общался с Никитой, у него всё нормально, никакого коронавируса нет», — приводит слова Игоря Зайцева Sport24.

Впрочем, самому защитнику в последнее время было явно не до хоккея. Его имя регулярно мелькало в светской хронике в связи с конфликтом с бывшей женой Маргаритой. В настоящий момент продолжаются судебные разбирательства по поводу опекунства над их общими детьми. Женщина обвиняет экс-супруга в их похищении.

Интересно, что Зайцев стал не первым выступающим в НХЛ россиянином, у которого заподозрили наличие коронавируса. Ранее подобные слухи коснулись нападающего «Далласа» Александра Радулова. По информации СМИ, форвард тренировался отдельно от команды. Сам он опроверг это.

«Я здоров, никакого вируса у меня нет и не было. Всем хорошего дня. Мойте руки», — написал Радулов на своей странице в Instagram.

А позже клуб проверил россиянина на коронавирус, и его тест в самом деле дал отрицательный результат. Не обнаружили заболевание и у защитника «Аризоны» Аарона Несса.

А вот один из сотрудников «Ванкувера» действительно оказался заражён вирусом. Это официально подтвердили в клубе. Мужчина был помещён под домашний карантин. При этом он не контактировал ни с тренерским штабом, ни с хоккеистами, а работал в офисе, который моментально был закрыт.

Как коронавирус добрался до Дюранта

В НБА первый заболевший коронавирусом баскетболист появился ещё неделю назад. Им стал французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. А ведь всего за пару дней до того спортсмен позволял себе шутки на тему данного заболевания. Так, на пресс-конференции он специально потрогал выставленные перед ним микрофоны и вытер руки об стол.

Позже вся команда, а также её соперники из «Оклахома-Сити Тандер» были закрыты на карантин прямо на стадионе «Чизпик Энерджи Арена». На следующий день сезон в НБА был приостановлен минимум на месяц.

А в среду коронавирусом заразился и один из главных звёзд лиги Кевин Дюрант. Сообщается, что баскетболист «Бруклин Нетс» чувствует себя хорошо. При этом в текущем сезоне он не выходил на паркет из-за травмы. Ранее положительный тест на коронавирус сдали четверо его партнёров по команде.

Источник: Россия Сегодня