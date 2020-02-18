«Не эпопея, а рабочие моменты»: Кокорин перешёл в «Сочи» на правах аренды и оформил дубль в первом же матче

Нападающий Александр Кокорин официально перешёл из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды и в своём первом же матче за новую команду забил два гола московскому «Динамо». По соглашению между клубами футболист сможет сыграть во встрече второго круга РПЛ против петербуржцев. Прежде футболист отказывался от трансфера в стан аутсайдера, вследствие чего был переведён в «Зенит-2». Об окончании главной трансферной саги межсезонья — в материале RT.

Почти месяц российские болельщики следили за новостями о судьбе Александра Кокорина после выхода на свободу. В январе вернувшийся после годичного пребывания в тюрьме нападающий «Зенита» был отдан в аренду «Сочи». Однако трансфер затянулся из-за нежелания 28-летнего игрока покидать Санкт-Петербург.

17 февраля стало известно, что Кокорин всё-таки подписал контракт с аутсайдером РПЛ до конца нынешнего сезона. Сообщение об аренде нападающего появилось на официальной странице сочинской команды в сети «ВКонтакте». В тот же день форвард забил и свои первые голы за «Сочи». Это произошло в товарищеской встрече на сборах: Кокорин дважды поразил ворота московского «Динамо», за который выступал с 2008 по 2015 год.

Последние дни перед трансфером форвард провёл в составе фарм-клуба сине-бело-голубых — «Зенита-2», куда был переведён после отказа от «Сочи». При этом отказаться от перехода во вторую команду Кокорин уже права не имел, так как это входило в условия его контракта с петербуржцами.

В «Сочи» же к неоднозначной ситуации постарались отнестись с юмором. Так, в конце прошлого месяца в клубном аккаунте в Twitter был опубликован ироничный пост.

«Итоги января в одной картинке. Ноль голов, ноль побед, ноль Кокориных, ноль поражений», — говорилось в сообщении.

Теперь же, когда нападающий уже официально числится в «Сочи», объявление о его переходе было опубликовано вместе с фотографией, на которой футболист держит игровую майку. Болельщики обратили внимание на то, что снимок был сделан в плохо освещённом месте. Некоторые пошутили, что игрока заставили перейти в «Сочи», а до этого держали в подвале.

Бывший клуб пожелал нападающему удачи — соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте «Зенита». При этом, согласно соглашению, Кокорин сможет выйти на поле в матче против сине-бело-голубых. Об этом рассказал генеральный директор южан Дмитрий Рубашко.

К слову, сорвавшийся месяц назад трансфер нападающего очень возмутил функционера. По мнению Рубашко, у Кокорина уже тогда не было выбора — он обязан был присоединиться к сочинскому клубу ещё в конце января.

«Кто сказал, что Кокорин не хочет играть за нашу команду? Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу» или «не хочу»? Наша полемика ни к чему не приведёт», — заявлял тогда Рубашко в интервью изданию «Спорт день за днём».

Рассуждая о свершившемся трансфере, Рубашко подчеркнул, что не стоит называть произошедшее эпопеей. По его словам, всё это время просто решались «рабочие моменты». Однако, по мнению многих болельщиков, официальному объявлению о переходе футболиста предшествовала целая сага.

О том, что аутсайдеру РПЛ удалось достичь договорённости с Кокориным, сообщил и владелец клуба Борис Ротенберг. Он подробно рассказал о том, что лично встретился с нападающим, побеседовал с ним об игре и о перспективах возвращения в сборную России, которые даст ему выступление за «Сочи». Вместе с тем функционер отметил у форварда некоторые сомнения.

«Больше я его не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения — это же очень правильный шаг», — пояснил тогда Ротенберг в интервью ТАСС.

При этом функционера очень расстроила шумиха, которая поднялась вокруг несостоявшегося трансфера нападающего. Именно она, по его мнению, и стала причиной чересчур долгих раздумий Кокорина.

«То, что происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове возник какой-то сумбур. Ранее мы обо всём с ним договорились», — добавил Ротенберг.

Однако, несмотря на появившиеся комментарии от агента и от представителей сочинского клуба, в «Зените» информацию о переходе футболиста долгое время не подтверждали. Ситуация разрешилась только после встречи Ротенберга с руководством сине-бело-голубых.

В то же время за несколько дней до официального объявления о трансфере в социальных сетях стали появляться фотографии Кокорина в форме сочинского клуба. Один из снимков был опубликован в Twitter грозненского «Ахмата», проводившего товарищеский матч с сочинцами, однако впоследствии пост был удалён.

Ещё один снимок появился в Twitter у полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова. Он опубликовал его 14 февраля.

«С Днём всех влюблённых. В футбол!» — подписал Глушаков фотографию.

Сам Кокорин пока не комментировал свой переход и так и не объяснил, почему сначала отказывался, а затем всё-таки решил выступать за «Сочи». Однако своё мнение об этом трансфере озвучил экс-председатель совета директоров «Зенита», а ныне президент РФС Александр Дюков. Функционер с иронией высказался на тему возможного принуждения спортсмена сменить команду и подчеркнул, что футболист в любом случае должен играть.

«Надо понять, что такое давление. Он был связан? Применялись пытки? Я не знаю, как и кто с ним говорил. Был ли он расслаблен, были ли там направленная в глаза лампа, связанные родственники. Но РФС хотелось бы, чтобы он играл. Я не вижу ситуации, чтобы игрок не мог получать игровую практику и зарабатывать шанс вызова в сборную России», — сказал Дюков в интервью «Чемпионату».

Источник: Россия Сегодня