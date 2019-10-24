Нигерия спустя два года вернула IAAF перечисленные по ошибке деньги

24 октября 2019     13
Нигерия спустя два года вернула IAAF перечисленные по ошибке деньги

14:06

Министр молодёжи и спорта Нигерии Санди Дэр заявил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в течение двух-трёх дней получит средства, которые по ошибке перечислила местной легкоатлетической федерации в 2017 году.

«Я одобрил выделение средств для IAAF, которые были ошибочно перечислены Федерации лёгкой атлетики Нигерии. Через несколько дней деньги должны будут поступить на счёт IAAF. Репутация Нигерии восстановлена», — написал министр в Twitter.

В 2017 году IAAF по ошибке перечислила нигерийской федерации $134 тыс. В мае 2019 года организация пригрозила африканскому подразделению отлучением, если деньги не будут возвращены.

Ранее сообщалось, что IAAF по ошибке перевела $134 тыс. нигерийской федерации и не может вернуть деньги.

Источник: Россия Сегодня

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