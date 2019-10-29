«Нижний Новгород» разгромил «Морнар» в матче Лиги чемпионов ФИБА

29 октября 2019     12
«Нижний Новгород» разгромил «Морнар» в матче Лиги чемпионов ФИБА

20:48

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» одержали победу над черногорским «Морнаром» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов ФИБА.

© championsleague.basketball

Матч, проходивший в ФОК «Мещерский» в Нижнем Новгороде, завершился победой хозяев со счётом 89:69.

Самым результативным в составе победителей стал американец Даррлин Уиллис — 21 очко.У гостей больше всех набрал Дерек Нидэм — 20 очков.

Для «Нижнего Новгорода» эта победа стала второй в трёх матчах группового раунда.

Ранее сообщалось, что Хиггинс номинирован на включение в символическую пятёрку десятилетия Евролиги.

Источник: Россия Сегодня

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