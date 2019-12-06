Новак высказался о цене на топливо в России

6 декабря 2019     12
Новак высказался о цене на топливо в России

11:31

Министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в России.

РИА Новости

Как отметил министр в своём материале, демпфирующий механизм позволил стабилизировать российский топливный рынок и в итоге рост цен на топливо оказался ниже темпов инфляции.

«Благодаря демпферу удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо, которые действовали до июля 2019 года. Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики — рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен на топливо существенно отстаёт от темпов инфляции — 2,7% против 3,7 — 4% в октябре 2019 года», — цитирует статью Новака ТАСС.

Ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал об ожиданиях ведомства по поводу роста цен на дизельное топливо в России в 2019—2020 годах.

В ноябре Росстандарт по итогам проверок в 2019 году создал карту качества топлива на российских АЗС. Отмечается, что агентство выявило более 20% нарушений в 18 регионах России.

В октябре руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе расширен перечень медицинских работников, которым компенсируют расходы на жилье
В Севастополе расширен перечень медицинских работников, которым компенсируют расходы на жилье

Соответствующее постановление принято 5 декабря на заседании правительства Севастополя под председательством врио губернатора Михаила Развожаева. «Возмещение платы за аренду жилья позволит …


Севастопольские сотрудники ДПС предупредили, когда начнут ловить пьяных водителей
Севастопольские сотрудники ДПС предупредили, когда начнут ловить пьяных водителей

С целью выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения автоинспекторы регулярно совершают рейды «Нетрезвый …


Севастопольская Виа-феррата признана одним из лучших турмаршрутов России
Севастопольская Виа-феррата признана одним из лучших турмаршрутов России

«Комплекс маршрутов Виа феррата», фестиваль экстремального туризма «X-FEST» и проект «Большая Севастопольская тропа» получили высшие награды двух Всероссийских премий «События …


Главный следователь Крыма и Севастополя и глава МВД проведут прием граждан
Главный следователь Крыма и Севастополя и глава МВД проведут прием граждан

Этот прием посвящен антикоррупционным вопросам, и пройдет он в день противодействия коррупции – 9 декабря. С 10 до 12 часов …


Новак высказался о цене на топливо в России
Новак высказался о цене на топливо в России

11:31 Министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты