Новак рассказал о прошедших переговорах по продлению сделки ОПЕК+

23:53

Глава Минэнерго России Александр Новак во время совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер-министр Михаил Мишустин, рассказал о прошедших переговорах по продлению сделки ОПЕК+.

РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть», — говорится в сообщении.

Но, как отметил Новак, несмотря на это, «партнёрами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

Позже нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.

Источник: Россия Сегодня