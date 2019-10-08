Новак рассказал о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину

8 октября 2019     17
Новак рассказал о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину

18:16

Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о возможном изменении технических параметров контракта на транзит газа через территорию Украины в Европу.

РИА Новости

«Некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газу в Украине, и по объёмам транзита», — сказал Новак.

Он отметил, что при продлении контракта с украинскими партнёрами на существующих юридических условиях за основу, «с точки зрения нормативной базы», может быть взят старый контракт.  

Новак заявил, что статус развития договорённостей по газу, достигнутых 19 сентября, будет обсуждаться на очередном раунде трёхсторонних консультаций 28 октября для понимания степени продвижения Украины по «имплементации европейского законодательства».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор.  

Источник: Россия Сегодня

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