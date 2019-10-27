Новак рассказал о строительстве «Турецкого потока»

15:55

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что, подрядная организация гарантировала, что работы по строительству газопровода «Турецкий поток» будут завершены своевременно.

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Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Строительные работы продолжаются, идут. Гарантирует подрядная организация, что они будут закончены своевременно», — цитирует Новака ТАСС.

Ранее «дочка» компании «Газпром» South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток», подтвердила, что окружной суд Амстердама арестовал 100% её акций.

Отмечалось, что «данное обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию газопровода.

4 октября в «Газпроме» заявили, что обе нитки «Турецкого потока» будут запущены до конца текущего года.

Позднее сербский президент Александр Вучич заявил, что часть газопровода, проходящая по территории Сербии, будет достроена до конца года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал проект «Турецкого потока» выгодным для всех европейских стран.

21 октября глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Болгария проинформировала Россию о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока».

Источник: Россия Сегодня