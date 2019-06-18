«Новая модель отношений»: как визит главы Китая в КНДР может повлиять на ситуацию на Корейском полуострове

На этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин прибудет с государственным визитом в КНДР. Это первая поездка китайского лидера в Северную Корею за 14 лет. По мнению экспертов, за последние несколько лет связи между двумя странами интенсифицировались. Кроме того, назрела необходимость обсудить на высшем уровне новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Ранее о появлении новой «российско-китайской инициативы» сообщил российский МИД. Аналитики полагают, что результаты переговоров Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне будут обсуждать уже на саммите G20 в Осаке, где должны присутствовать как председатель КНР, так и президенты России и США.

Си Цзиньпин 20—21 июня посетит с государственным визитом Северную Корею. Об этом сообщил официальный представитель отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Чжаомин.

Грядущий визит станет первой за 14 лет поездкой китайского лидера в КНДР. Последним председателем КНР, который официально посетил Северную Корею, был Ху Цзиньтао в 2005 году. Стоит отметить, что Си Цзиньпин уже приезжал в КНДР в 2008 году, но тогда он занимал пост вице-премьера китайского правительства.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын пригласил китайского лидера в Пхеньян ещё в январе текущего года в ходе своего последнего визита в КНР.

За прошедший год главы двух стран встречались уже четыре раза — всегда во время посещений Китая председателем Государственного совета КНДР. О подготовке ответного визита Си Цзиньпина ранее сообщали и южнокорейские, и китайские (гонконгские) СМИ, однако до последнего момента никакой официальной информации о сроках поездки не появлялось.

Глобальный контекст

Как отмечают эксперты и мировые СМИ, поездка председателя КНР в Пхеньян состоится после завершения другого его государственного визита — в Россию — и накануне саммита G20, который пройдёт в конце июня в японской Осаке. В ходе этого мероприятия возможны встречи Си Цзиньпина с президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

И у американского, и у российского лидеров также есть опыт общения с Ким Чен Ыном. Но ход и результативность этих переговоров были совершенно разными. Последний американо-северокорейский саммит завершился в конце февраля преждевременно и без особых результатов. Более того, впоследствии стороны не раз высказывали недовольство позицией друг друга, а КНДР даже провела в мае испытания ракет малой дальности. Встреча же Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке, напротив, завершилась на позитивной ноте.

17 июня, когда были названы сроки визита Си Цзиньпина в КНДР, российский министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва пригласил южнокорейских коллег присоединиться «к новой российско-китайской инициативе» по КНДР, которая развивает соответствующую «дорожную карту» 2017 года.

За пару дней до этого о существовании такой инициативы сообщил департамент информации и печати МИД РФ, анонсируя визит южнокорейского министра в Россию. Подробно о содержании документа журналистам не рассказали, но, как отмечал ещё 5 июня по итогам переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин, позиции Москвы и Пекина по поводу урегулирования ситуации на Корейском полуострове совпадают: обе страны нацелены на мирное политико-дипломатическое решение проблем региона.

Также в понедельник представитель президента Республики Корея Мун Чже Ина Ко Мин Чжон сообщила, что южнокорейское руководство было осведомлено о предстоящем визите Си Цзиньпина в КНДР, а Пекин и Сеул вели тесные консультации по данному вопросу. По словам Ко Мин Чжон, Южная Корея надеется, что визит китайского лидера в Пхеньян будет служить делу мира.

«На предстоящей встрече Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, скорее всего, будет обсуждаться российско-китайский план действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. — Он близок идеям северокорейцев, которые говорят о том, что должна быть поэтапная стратегия решения проблемы: ослабление санкций против КНДР в ответ на позитивные шаги северокорейского руководства».

По словам эксперта, по итогам визита Си Цзиньпина в Северную Корею лидеры Китая и КНДР «могут выступить с единым видением того, как должны решаться проблемы Корейского полуострова».

Туристы в точке пересечения границ России, Китая и КНДР

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В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с RT предположил, что Си Цзиньпин на саммите G20 может что-то «передать американцам», потому что и Москве, и Пекину хотелось бы, «чтобы и Америка, и Северная Корея нашли общий язык в решении ядерной проблемы, следуя российско-китайскому плану действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова по принципу «уступка за уступку и поощрение за поощрение».

С учётом взаимных интересов

По словам Василия Кашина, интенсификация китайско-северокорейских связей в 2017—2018 годах, кульминацией которой должен стать государственный визит Си Цзиньпина в КНДР, свидетельствует о решении ряда проблем, которые в последние годы осложняли сотрудничество двух соседних социалистических держав.

«В начале прошлого года они выстроили новую модель отношений, в рамках которой Северная Корея начала учитывать интересы и особое мнение КНР, — считает Кашин. — И теперь в новых условиях государственный визит на максимально высоком уровне закрепляет статус китайско-северокорейских отношений».

Среди возможных тем, которые будут обсуждаться в ходе визита Си Цзиньпина в КНДР, по словам политолога, может быть и расширение экономического сотрудничества двух стран. Ему мешают международные санкции, однако Пекин активно выступает за то, чтобы снять часть ограничений, которые ранее наложил на Пхеньян Совет Безопасности ООН. Традиционно КНР — основной торгово-экономический партнёр Северной Кореи.

По словам Евгения Кима, КНДР может проявить интерес «к процессу социалистического строительства в Китае». В Северной Корее в последние несколько лет проводится реформирование экономики с использованием ряда рыночных механизмов. Однако опыт Китая, который успешно адаптировался к условиям глобальных рынков, сохранив во главе страны Компартию, может быть интересен для Пхеньяна.

Вторая возможная группа вопросов — будущее северокорейской ядерной программы. Здесь согласование шагов Пхеньяна и Пекина также крайне важно, так как в последние годы КНДР, по сути, выполняла программу, разработанную в Москве и Пекине.

«КНДР действует всецело в рамках «дорожной карты», выдвинутой в ходе визита Си Цзиньпина в Россию летом 2017 года», — отмечает Евгений Ким.

По его словам, США в общих чертах также её придерживались, хотя и не признавали этого официально. Так, сокращение числа и масштабов совместных американо-южнокорейских учений в ответ на прекращение испытаний ядерного оружия и баллистических ракет полностью соответствует принципу двойной заморозки, предложенному Россией и Китаем.

Президент США Дональд Трамп

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По мнению экспертов, положительная динамика в отношениях Китая и Северной Кореи выгодна России. В частности, Василий Кашин полагает, что «если Китай пойдёт на расширение своих отношений с КНДР, то у нас появится возможность поставлять туда отдельные виды продукции через Китай».

Для США, напротив, тесное сотрудничество Пекина и Пхеньяна может представлять проблему, если Вашингтон не изменит свои переговорные позиции. Дело в том, что Соединённые Штаты предлагают сохранить санкционное давление на КНДР в полном объёме для достижения полной денуклеаризации страны. Однако эффективность ограничительных мер в значительной степени зависит от Китая. А Пекин, против которого Вашингтон ведёт торговую войну, сейчас не очень заинтересован в том, чтобы помогать своему противнику давить на Пхеньян.