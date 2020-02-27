Новичок ФК «Сочи» Рами признался, что не видел ни одного матча РПЛ

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Чемпион мира-2018, французский футболист ФК «Сочи» Адиль Рами признался, что не видел матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«Почти ничего не знаю об РПЛ. Не смотрел ни одного матча. Я в принципе почти не смотрю футбол по ТВ, предпочитаю в него играть», — цитирует футболиста «Советский спорт».

34-летний француз перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Последним клубом Рами был турецкий «Фенербахче».

Ранее Рами рассказал, что, помимо «Сочи», у него было ещё одно предложение из России.

Источник: Россия Сегодня