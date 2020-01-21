Новогодние декорации едва не убили россиянку

21 января 2020     15
Новогодние декорации едва не убили россиянку

Жительница Петрозаводска была доставлена в больницу после того, как на нее упала новогодняя декорация. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.

Днем в понедельник, 20 января, на площади Кирова в Петрозаводске во время демонтажа декоративных конструкций одна из них упала на находившуюся рядом россиянку. Сейчас она находится в больнице.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в связи с инцидентом будет проведена проверка компании, которая занималась установкой декораций. Администрация готовит обращение в надзорные органы.

В декабре 2019-го известного американского архитектора Эрику Тишман убила упавшая часть здания в центре города Нью-Йорк. По данным СМИ, владелец здания неоднократно получал штрафы за содержание постройки в аварийном состоянии. Сенатор штата Брэд Хойлман заявил, что компания понесет ответственность за гибель женщины.

Источник: Лента.Ру

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Новогодние декорации едва не убили россиянку
Новогодние декорации едва не убили россиянку

Жительница Петрозаводска была доставлена в больницу после того, как на нее упала новогодняя декорация. Об этом сообщили в пресс-службе управления …



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