Новогодняя экскурсия пройдёт 27 декабря в петербургском метро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал завершение строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на санкции США. Его слова приводит ТАСС. Медведев заявил, …

Минобороны сообщило об атаке беспилотниками авиабазы России в Сирии В Министерстве обороны России сообщили, что вечером 22 декабря боевики с помощью беспилотников пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. …

