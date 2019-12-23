Новогодняя экскурсия пройдёт 27 декабря в петербургском метро

21:09
Новогодняя экскурсия пройдёт 27 декабря в Петербургском метрополитене, сообщают «Невские новости».@SPbmetro Facebook
Источник: Россия Сегодня
21:09
Новогодняя экскурсия пройдёт 27 декабря в Петербургском метрополитене, сообщают «Невские новости».@SPbmetro Facebook
Источник: Россия Сегодня
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Медведев анонсировал завершение строительства «Северного потока-2»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал завершение строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на санкции США. Его слова приводит ТАСС. Медведев заявил, …
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Минобороны сообщило об атаке беспилотниками авиабазы России в Сирии
В Министерстве обороны России сообщили, что вечером 22 декабря боевики с помощью беспилотников пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. …
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Назван топ-10 самых востребованных профессий в России
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры. «Специалисты ВНИИ труда опросили …
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Фрегат «Адмирал Макаров» взял курс на Севастополь
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» возвращается из Средиземного моря в Севастополь. Экипаж выполнил ряд задач. В их числе участие в …
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Вести Севастополь 23.12.2019. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – Железнодорожное сообщение с Крымом восстановлено. Пассажиры поезда «Санкт-Петербург – Севастополь» делятся ожиданиями от поездки. – Проверка …