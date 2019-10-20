«Новой «арабской весны» не случится»: почему Ливан захлестнула волна протестов

Десятки сотрудников сил безопасности Ливана пострадали в столкновениях с протестующими в Бейруте. По сообщениям СМИ, на помощь силовикам были брошены армейские подразделения. Демонстрации начались после того, как правительство объявило о мерах для стабилизации экономики. Они включали введение новых налогов и повышение уже существующих. Среди прочего власти страны хотели взимать плату за использование сервиса WhatsApp. Массовые протесты вынудили их отказаться от этого шага, однако люди продолжили выходить на улицы. По мнению экспертов, правительство Ливана будет вынуждено повысить налоговое бремя, несмотря на недовольство населения, и этой ситуацией могут воспользоваться внешние силы.

Во время протестов в столице Ливана пострадали по меньшей мере 52 сотрудника сил безопасности, 70 участников выступлений были задержаны. Такие данные приводят местные правоохранительные органы.

Обстановка в стране накалилась настолько, что МИД Саудовской Аравии и ряд других государств обратились к своим гражданам с предупреждением о риске поездок в Ливан, а внешнеполитическое ведомство Бахрейна призвало сограждан немедленно покинуть республику.

Ранее появилась информация, что в Бейрут были введены армейские подразделения для оказания помощи полиции в разгоне демонстрантов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на очевидцев событий. По их словам, военные применили против участников беспорядков резиновые пули, полиция использовала слезоточивый газ и водомёты. Протестующие, в свою очередь, забросали полицию камнями, стали жечь покрышки, заблокировав таким образом движение почти на всех трассах, ведущих в Бейрут.

Протесты проходят не только в столице Ливана, но и в других городах республики. Демонстранты требуют отставки правительства и улучшения экономической ситуации в стране.

Налог на WhatsApp

Напомним, в сентябре правительство Ливана объявило режим чрезвычайного положения в национальной экономике, поскольку внешний долг республики превысил 150% от ВВП страны. Ранее ливанский парламент по рекомендации Всемирного банка скорректировал проект государственного бюджета на 2019 финансовый год. Согласно внесённым изменениям, дефицит бюджета должен снизиться на 3,5% — с 11% до 7,5% ВВП. Чтобы добиться этой цели, правительство Ливана пошло на непопулярные меры, сократив расходы на социальную сферу и пенсии госслужащих и военных.

Протесты спровоцировало и принятие правительством нового пакета мер, направленных на пополнение казны. Так, власти повысили налоги на табачную продукцию до $1,3 за пачку импортных сигарет и $0,5 за пачку сигарет местного производства, после чего было объявлено ещё и о планах поднять к 2022 году НДС с 11 до 15%.

Но наибольшее возмущение населения вызвало решение правительства ввести налог на использование сервисов для бесплатных звонков и сообщений, таких как WhatsApp. За это с граждан планировалось взимать по $6 в месяц, притом что в Ливане очень высокие цены на услуги сотовой связи. К примеру, минута разговора может стоить порядка $0,25, поэтому WhatsApp пользуется большой популярностью у населения.

Премьер-министр Ливана Саад Харири Reuters © Mohamed Azakir

Массовые протесты, начавшиеся вечером 17 октября, заставили правительство отказаться от налога на использование мессенджера: 18 октября об этом объявил министр связи Ливана Мухаммад Шукейр. В свою очередь, глава правительства Саад Харири заявил, что даёт кабмину 72 часа, чтобы подготовить ответы на его вопросы о разрешении кризиса.

С делегацией от протестующих встретился президент Ливана Мишель Аун. Политик пообещал, что примет меры для решения вопросов, выдвинутых участниками выступлений.

По поводу протестов высказался накануне глава МИД Ливана Джебран Басиль. Дипломат считает, что массовые протесты могут привести к раздорам внутри страны, а альтернативы принятым решениям у действующего правительства всё равно нет. При этом министр не исключил направленного на свержение действующего ливанского кабмина влияния внешних игроков.

С заявлением по поводу протестов выступил и лидер шиитской партии «Хезболла» Хасан Насралла. Политик заявил, что не поддерживает призывы протестующих к отставке правительства, поскольку у нового кабмина было слишком мало времени для разрешения всех накопившихся экономических проблем. Насралла также не поддержал выдвинутую протестующими идею создания правительства «технократов». Вместе с тем он усомнился в том, что способом разрешения экономических проблем может стать введение новых налогов для населения.

Несмотря на уступки властей, протестующие продолжили 19 октября стекаться на главные улицы Бейрута, сообщает Al Jazeera.

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Как пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, протесты продолжаются, потому что налог на WhatsApp был далеко не единственной причиной недовольства.

«Дело в том, что в Ливане сложная социально-экономическая ситуация, проблемы не решаются, а только усугубляются. Дополнительным негативным для экономики фактором стал приток беженцев из Сирии. Попытки властей ввести новые налоги не могли не обострить ситуацию — это стало импульсом для протестов, которые касаются не только конкретного налога, а всей ситуации в экономике», — подчеркнул эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. По словам эксперта, и население, и власти находятся сейчас в тупиковой ситуации: новые налоги могут больно ударить по гражданам, а правительство вынуждено идти на такие непопулярные меры, поскольку не располагает ресурсами для манёвров.

«Думаю, что отмена налога на WhatsApp поможет остановить протесты, всё-таки это уступка со стороны властей», — предположил эксперт в беседе с RT.

Хрупкое равновесие

По мнению экспертов, дальнейшее обострение политического противостояния в Ливане и отставка правительства могут обернуться для страны крайне опасными последствиями.

«В Ливане уже был долгий период межконфессиональной войны. Она закончилась, но в последние годы ситуация начала снова накаляться. Отчасти это связано с большим притоком сирийских беженцев-суннитов, которые нередко являются носителями достаточно радикальных идей. Сегодня внешние силы могут пытаться использовать суннитско-шиитское противостояние для нового витка внутренней конфронтации, и отставка правительства, несомненно, повысит риск этого», — уверен Борис Долгов.

Напомним, что формирование действующего кабмина Ливана, отставки которого сейчас требуют протестующие, длилось более восьми месяцев. Хотя выборы состоялись в мае 2018 года, состав правительства был объявлен только в январе 2019 года. Кабинет министров возглавил Саад Харири. Остальные посты оказались распределены между ведущими религиозно-политическими силами Ливана — партией мусульман-суннитов «Аль-Мустакбаль», шиитской «Хезболлой», партией ливанских христиан «Катаиб» и другими политическими структурами. По итогам голосования движения, представляющие интересы шиитского населения, укрепили свои позиции в парламенте, в то время как результаты возглавляемой премьер-министром «Аль-Мустакбаль» ухудшились.

Выборы в Ливане, май 2018 года Reuters © Ali Hashisho

Выборам предшествовали долгие переговоры ведущих ливанских партий о поправках в избирательное законодательство. Из-за этого процедура постоянно переносилась, хотя, согласно графику, должна была состояться ещё в 2013 году. Отсрочки сказывались не только на политической, но и на экономической сфере, поскольку власти на протяжении нескольких лет не могли принять государственный бюджет.

Особенностью политического устройства Ливана является то, что, согласно законодательству страны, пост президента может занимать только представитель христианской общины, пост премьер-министра — суннит, а спикером парламента всегда назначают шиита. Эти правила призваны сохранять мир и политический баланс в многоконфессиональной стране, с 1975 по 1990 год находившейся в состоянии гражданской войны.

На сегодняшний день напряжённой остаётся не только внутриполитическая ситуация, но и положение на внешних рубежах Ливана. Основным оппонентом страны остаётся Израиль, который не смог одержать победу над ливанской «Хезболлой» во время войны 2006 года.

Обстрел на границе Израиля и Ливана Reuters © Aziz Taher

Ситуация на ливано-израильской границе остаётся напряжённой до сих пор. В сентябре премьер-министр Ливана Саад Харири даже обратился к Франции и США с требованием вмешаться в ситуацию с Израилем. Ранее в ливанской армии сообщили о том, что ЦАХАЛ выпустил порядка 40 ракет по ливанским поселениям, расположенным в приграничных районах.

Впрочем, эксперты сомневаются в том, что между Ливаном и Израилем снова начнётся прямой военный конфликт. Как пояснил Борис Долгов, Израиль вряд ли хочет сегодня вступать в прямую военную конфронтацию с Ливаном.

«В дестабилизации Ливана заинтересованы внешние силы, которые могут воспользоваться протестами для своих целей. Эти силы известны. Это те же региональные игроки, которые выступают против Ирана, поскольку сейчас Ливан входит в шиитскую зону влияния. Безусловно, это было бы выгодно США и их союзникам — Израилю и Саудовской Аравии. Поэтому все события, разворачивающиеся в Ливане, становятся также частью большой геополитики», — подчеркнул эксперт.

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По мнению Долгова, политическая дестабилизация Ливана может привести к серьёзным последствиям не только для республики, но и для всего региона.

«Например, Ливан традиционно тесно связан с Сирией, с Ираном, который поддерживает ливанскую «Хезболлу», входящую в условную шиитскую ось. Ливан прочно интегрирован в политическую структуру региона, и ливанские события непременно отразятся на общей конфигурации ближневосточной политики», — считает Долгов.

Тем не менее эксперты считают, что ливанское правительство сможет найти выход из нынешнего политического кризиса. По мнению Александра Вавилова, правительство Харири в целом не отменит повышения налогового бремени для населения, за исключением отдельных уступок.

«Повышение налогов — вынужденный шаг, и другого выхода у властей просто нет», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Борис Долгов.

«Сумеет ли ливанское правительство сгладить ситуацию — это вопрос. Но всё же это возможно. Думаю, что при поддержке руководства «Хезболлы» властям удастся стабилизировать положение и новой «арабской весны» в Ливане не случится», — подытожил эксперт.

Источник: Россия Сегодня