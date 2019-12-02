Новый глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить Иран в ближайшее время

14:37

Новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Иран в ближайшее время.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это произойдёт. Я не знаю, когда. Но я полагаю, это произойдёт в относительно ближайшем будущем», — сказал он.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора — руководителем Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ Массимо Апаро. Стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

6 ноября началась четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Тегеран начал обогащение урана на объекте в Фордо.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.

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