Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии

10 ноября 2019     12
Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии

16:47

Недавно избранный на пост главы партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал три приоритетные задачи работы политического объединения.

@sashkokorniyenko Facebook

«Партия должна заниматься конкретными вещами по трём направлениям, которые я, и хочу предложить. Первое — это качественное изменение политики на местном уровне, второе — это качественно новый подход к партийному строительству и третий — превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране и подготовки новой политической элиты для Украины», — приводит его слова Hromadske.

По словам Корниенко, «партия нового типа» должна стать социальным лифтом, который «будет продвигать национальную политическую сцену неравнодушных людей».

Ранее стало известно, что Корниенко единогласным решением был избран главой партии «Слуга народа».

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Нурмагомедов обратился к задушенному на турнире UFC брату
Нурмагомедов обратился к задушенному на турнире UFC брату

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов обратился к двоюродному брату Абубакару, который потерпел поражение в бою против немца Давида …


Саакашвили отругал одесских коммунальщиков за мертвого дельфина
Саакашвили отругал одесских коммунальщиков за мертвого дельфина

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время велопрогулки по одесскому пляжу наткнулся на труп дельфина, который местные коммунальщики не убирают …


Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии
Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии

16:47 Недавно избранный на пост главы партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал три приоритетные задачи работы политического объединения. @sashkokorniyenko Facebook …


Российский миллиардер «расплакался», из-за возвращения Крыма в состав России
Российский миллиардер «расплакался», из-за возвращения Крыма в состав России

Экс-владелец группы «Связной» Максим Ноготков рассказал, что считает присоединение Крыма причиной краха своей бизнес-империи из-за последующей девальвации рубля. Об этом …


Мужчина выпил чая из «Макдоналдса» и опьянел
Мужчина выпил чая из «Макдоналдса» и опьянел

Американец выпил холодного чая в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» и опьянел. Об этом сообщает Metro. 24-летний Пэрриш Браун (Parrish Brown) …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты