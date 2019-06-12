Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за сборную Германии по футболу

12 июня 2019     21
Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за сборную Германии по футболу

Матч четвёртого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Эстонии стал для голкипера Мануэля Нойера 37-м в составе сборной Германии, в котором ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Как сообщает официальная страница статистического сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, этот показатель является новым рекордом немецкой сборной. Предыдущее достижение, составлявшее 36 сухих матчей, было установлено Зеппом Майером, завершившим международную карьеру в 1979 году.

33-летний Нойер дебютировал в составе национальной сборной Германии по футболу в 2009 году и отыграл за неё в общей сложности 88 официальных матчей. В 2014-м Манэуль помог команде выиграть чемпионат мира, который проходил в Бразилии.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу разгромила Эстонию в отборе Евро-2020.

Источник: Россия Сегодня

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