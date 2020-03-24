Нуждающимся ученикам на период карантина предложили выдать компьютеры

24 марта 2020     15
Нуждающимся ученикам на период карантина предложили выдать компьютеры

Нуждающимся российским школьникам предложили выдать необходимую технику на период дистанционного обучения. С таким предложением выступили в Общественной палате и Институте прогрессивного образования. Копия письма общественников в Минпросвещения есть в распоряжении RT.

Авторы инициативы напомнили, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 ряд национальных систем общего школьного образования переходит на дистанционные формы обучения.

По данным общественников, не у всех учащихся есть техническая возможность продолжать осваивать школьную программу и готовиться к итоговым аттестациям и ЕГЭ дома: у кого-то нет компьютеров, в некоторых регионах существуют также проблемы с интернетом. 

В этой связи предлагается обеспечить тех учеников, которые в этом нуждаются, необходимым цифровым оборудованием (роутерами и компьютерами-лэптопами). Получить технику школьники смогли бы по заявкам родителей или законных представителей на необходимый срок бесплатно, уточняется в тексте обращения. 

«Техника должна предоставляться в аренду — в первую очередь льготникам. Это многодетные семьи, где, как правило, один компьютер на всех, и малоимущие семьи, где может и вовсе не быть нужного оборудования и интернета. В то же время речь идёт о жителях отдалённых территорий, малых городов, где также могут наблюдаться перебои со связью», — пояснила в беседе с RT директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

По её словам, в среднем в России на 100 учеников приходится около 15 компьютеров, которые находятся в школе. Часть из них школы могли бы на время отдать нуждающимся ученикам, полагает Маркс. 

«Министерство просвещения уже объявило, что российские операторы связи сделают доступ к образовательным ресурсам бесплатным. Соответственно, для отдельных семей можно также договориться о предоставлении роутеров или модемов на безвозмездной основе», — считает она. 

Ранее в Госдуме предложили сделать дистанционным основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Источник: Россия Сегодня

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