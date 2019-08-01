«Нужно во всём разобраться»: адвокат Бутиной считает возможным пересмотр приговора россиянке

Приговор Марии Бутиной, которую суд США признал виновной в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом, может быть пересмотрен. Об этом в эфире RT заявил адвокат россиянки Роберт Дрисколл. По его словам, от стороны защиты могли утаить информацию, которая позволила бы доказать невиновность девушки или же добиться смягчения приговора. В частноcти, речь идёт о показаниях главы онлайн-ретейлера Overstock.com Патрика Бёрна, который признался, что поддерживал с Бутиной романтические отношения по указанию ФБР.

Существует вероятность пересмотра обвинительного приговора в отношении гражданки России Марии Бутиной, которую американский суд приговорил к 18 месяцам лишения свободы. Об этом заявил адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

Основанием для этого может стать признание главы онлайн-ретейлера Overstock.com Патрика Бёрна в том, что Федеральное бюро расследований США заставляло его заниматься «политическим шпионажем» в отношении Бутиной. Как отметил 57-летний мультимиллионер в интервью газете Washington Examiner, он состоял с россиянкой в непродолжительных романтических отношениях, которые завершились в марте 2016 года. Однако в 2017-м ФБР попросило возобновить их, при этом указы «поступали с достаточно высокого уровня».

«Получив информацию от господина Бёрна, я первым делом направил письмо в Минюст, чтобы точно выяснить, какую информацию он сообщал государственным органам, и надеюсь получить копии отчётов о его сообщениях. В США в случае судебных разбирательств и уголовного преследования на государстве лежит обязанность представлять стороне защиты оправдывающие доказательства, то есть всё, что доказывает невиновность подозреваемого или может смягчить приговор», — сказал Дрисколл в эфире телеканала RT.

По его словам, в данном случае он не получил никакой информации оправдывающего характера. При этом юрист сообщил, что подозревал, что кто-то из американцев, с которыми общалась Бутина, мог работать на ФБР, именно поэтому запросил отчёты о беседах или записи, связанные с работой тайных осведомителей.

«Когда Патрик сообщил мне, что действительно работал на ФБР, я направил письмо в Минюст и надеюсь вскоре получить ответ. Если действительно были оправдывающие доказательства и они удерживались, это может быть основанием для пересмотра назначенного наказания или даже для пересмотра сделки с обвинением и обвинительного приговора. Но об этом пока говорить рано — нужно во всём разобраться», — констатировал адвокат.

Дрисколл добавил, что Бёрн был расстроен тем, что власти характеризовали Марию как лицо, представляющее опасность национальной безопасности США, поскольку это, по его мнению, совершенно не верно.

«По моим ощущениям после нашего разговора с ним, он расстроен из-за случившегося. Если, когда они впервые познакомились, у него были какие-то сомнения насчёт мотивации её действий, то к тому моменту, когда её арестовали, он не сомневался, что она не представляет угрозы и не является российским агентом», — пояснил юрист.

Говоря о состоянии Бутиной, адвокат сообщил, что она содержится в тюрьме Таллахасси, штат Флорида, где имеет возможность совершать пробежки по утрам, пользоваться аудиоплеером, общаться со своими родными в режиме видеоконференции раз в неделю. Кроме того, россиянка работает на тюремной кухне и преподаёт.

«Я полагаю, что в целом её состояние гораздо лучше, чем было во время нахождения в тюрьме Александрии, штат Виргиния. Я бы не стал говорить, что она наслаждается времяпровождением в тюрьме Талахасси, но, думаю, тут менее токсичная обстановка, чем во время других её остановок в учреждениях пенитенциарной системы США», — указал Дрисколл.

По его словам, пока выход Бутиной на свободу запланирован на 25 октября, но будут предприняты все необходимые шаги, чтобы по возможности россиянка была освобождена раньше этого срока.

Напомним, что Мария Бутина была арестована в США 15 июля 2018 года, накануне саммита президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Россиянку обвинили в нарушении закона об иностранных агентах, в попытках внедриться в американские организации и в использовании личных связей для влияния на политические процессы в интересах Москвы.

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При этом прокуроры в ходе рассмотрения дела признали, что девушка не является агентом российских спецслужб. После долгого судебного процесса Мария пошла на сделку со следствием, частично признав себя виновной, её приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом».

Изначально предполагалось, что Бутина будет освобождена 5 ноября, но затем в связи с проводимой в США реформой уголовно-исполнительной системы её срок сократили на 10 дней, до 25 октября.

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что процесс в отношении гражданки России «политически ангажирован», а сама она стала жертвой внутриполитических разборок в США.

«Непонятно, за что её осудили, какое преступление она совершила. Я думаю, что это тот самый случай, который называется «спасение лица» или «борьба за честь погон». То есть взяли, схватили, посадили девчонку за решётку. А предъявить‑то нечего! Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело это совсем нелепо, дали, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чём‑то виновата», — так в апреле прокомментировал приговор Бутиной президент РФ Владимир Путин.

Источник: Россия Сегодня