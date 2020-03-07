Нурмагомедов высказался о возможном бое с Сен-Пьером

7 марта 2020     8
Нурмагомедов высказался о возможном бое с Сен-Пьером

10:21

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером, но сначала он настроен на бой с американцем Тони Фергюсоном.

@khabib_nurmagomedov Instagram

«Я и ранее говорил, что готов. Но нужно спрашивать у организаторов. Я никогда не выбираю соперников. Сейчас претендент — Тони Фергюсон, и я защищаю свой титул. Поговорим о следующем бое позже», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции. 

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона, а дуэль взглядов с их участием не состоялась.

Источник: Россия Сегодня

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