Нурмагомедов: могу дать Сен-Пьеру сфотографироваться с моим новым поясом

8 сентября 2019     39
Нурмагомедов: могу дать Сен-Пьеру сфотографироваться с моим новым поясом

03:50

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение об экс-чемпионе организации в двух весовых категориях канадце Жорже Сен-Пьере.

© khabib_nurmagomedov / Instagram

«Он очень крутой парень. Великий чемпион, спортсмен. Хороший пример для молодёжи. Если он хочет вернуться и добавить в своё наследие бой со мной и думает, что может скинуть до 70 кг — жду его. Возможно, ему нравится этот пояс. Могу дать ему сфотографироваться с ним. Но если он хочет драться — добро пожаловать», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Жорж Сен-Пьер объявил о завершении профессиональной карьеры в 2019 году. Канадский боец заявил, что бой с Нурмагомедовым больше не входит в его планы.

Ранее Нурмагомедов заявил что его следующим соперником станет стейк.

Источник: Россия Сегодня

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