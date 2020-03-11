Нурмагомедов назвал лучших бойцов в истории

23:07

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов составил список из шести лучших бойцов смешанных единоборств в истории, не включив в него себя.

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«Я не знаю, можно ли меня называть величайшим бойцом в истории. Есть Джон Джонс, Фёдор Емельяненко, Деметриус Джонсон, Генри Сехудо, Даниэль Кормье, Андерсон Силва. Много других людей. Возможно, я являюсь одним из лучших, однако не хочу называть себя величайшим», — цитирует Нурмагомедова CBS Sports.

На профессиональном уровне россиянин одержал 28 побед в 28 поединках.

Ранее Нурмагомедов заявил, что нацелен досрочно закончить бой с Фергюсоном.

Источник: Россия Сегодня