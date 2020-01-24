Нурмагомедов напомнил о трёх поражениях Макгрегора удушающими приёмами

24 января 2020     15
Нурмагомедов напомнил о трёх поражениях Макгрегора удушающими приёмами

18:48

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях коллаж из трёх поражений ирландца Конора Макгрегора.

В своём Twitter Нурмагомедов выложил коллаж из фото поражений Макгрегора в 2018 году в их очном поединке, от Нейта Диаса в 2016 году и Джозефа Даффи в 2010-м.

Примечательно, что во всех боях Макгрегор проиграл из-за удушающих приёмов.

Ранее сообщалось, что Макгрегор не отдал долг российскому блогеру, которому проспорил на матче ЦСКА.

Источник: Россия Сегодня

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