Нурмагомедов опасается, что бой с Фергюсоном снова сорвётся

8 марта 2020     18
Нурмагомедов опасается, что бой с Фергюсоном снова сорвётся

11:19

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что опасается возможного срыва поединка с американцем Тони Фергюсоном.

«Немного нервничаю, что бой снова не состоится. Надеюсь, мы наконец подерёмся. Мы должны встретиться. Это самый интересный и важный поединок. Этот бой важен для моего наследия», — сказал Нурмагомедов в интервью MMA Fighting.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен состояться 18 апреля 2020 года в Бруклине. Это пятая попытка бойцов встретиться в октагоне. Предыдущие бои отменялись по различным причинам, в том числе из-за травм.

В послужном списке Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Он с 2018 года является действующим чемпионом UFC в лёгком весе и уже дважды защитил свой титул, победив ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. В активе Фергюсона 25 побед в 28 поединках.

Ранее в сети появилось видео, как Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона.

Источник: Россия Сегодня

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