Нурмагомедов призвал Черчесова обратить внимание на форварда «Краснодара»

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дорос до уровня футболиста национальной сборной России.© Kirill Kudryavtsev AFP
В сториз в своём Instagram боец опубликовал статистику Сулейманова в матчах за «Краснодар», обратившись к Станиславу Черчесову.
В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту» 19-летний нападающий забил два мяча.
Ранее сообщалось, что обсуждают в мире UFC
Источник: Россия Сегодня