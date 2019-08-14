Нурмагомедов призвал Черчесова обратить внимание на форварда «Краснодара»

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В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту» 19-летний нападающий забил два мяча.

В сториз в своём Instagram боец опубликовал статистику Сулейманова в матчах за «Краснодар», обратившись к Станиславу Черчесову.

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дорос до уровня футболиста национальной сборной России.

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