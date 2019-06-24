«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» объявил об уходе испанца Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба «Ньюкасла», клубу так и не удалось достигнуть соглашения о поднимании нового контракта с 59-летним специалистом.

Отмечается, что вместе с испанцем клуб покинут и его помощники Пако де Мигел Морено, Антонио Гомес Перес, и Микел Антиа.

Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года. Под его руководством команда, после вылета в Чемпионшип, сумела вернуться в АПЛ уже на следующий сезон, по итогам которого заняла 13-е место.

Ранее сообщалось, что «Челси» объявит о назначении Лэмпарда в течение 48 часов.