Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину

Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину. Об этом сообщил его адвокат Константин Кузьмин, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, Костенок стал первым признавшим вину фигурантом этого дела — всего по нему проходят 14 человек. Кузьмин отметил, что следствие продолжает работать с обвиняемым.

27 июля в центре Москвы прошло шествие в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 тысячи до десяти тысяч человек, более тысячи были задержаны. 30 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках (статья 212 Уголовного кодекса России).

Источник: Лента.Ру