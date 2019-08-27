Обжаловать штрафы за нарушение ПДД в России можно будет онлайн

27 августа 2019     6
Обжаловать штрафы за нарушение ПДД в России можно будет онлайн

08:26

На сайте госуслуг в 2020 году планируется запустить в тестовом режиме сервис, благодаря которому российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн.

© Агентство городских новостей «Москва»

Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Отмечается, что автомобилисты также смогут дистанционно вернуть деньги за ошибочно выписанное постановление.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем, которые начнут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе.

В сообщении говорится, что к заявлению для оспаривания штрафа можно будет прикрепить документы, подтверждающие неправомерность наказания.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.

Депутат Государственной думы Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor оценил данное предложение.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Обжаловать штрафы за нарушение ПДД в России можно будет онлайн
Обжаловать штрафы за нарушение ПДД в России можно будет онлайн

08:26 На сайте госуслуг в 2020 году планируется запустить в тестовом режиме сервис, благодаря которому российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы …


Посольство РФ опровергло слова американского сенатора о невыдаче визы
Посольство РФ опровергло слова американского сенатора о невыдаче визы

Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон, который ранее заявил, что ему отказали в визе в Россию, …


Жена бывшего футболиста уличила его в жизни с проституткой-наркоманкой
Жена бывшего футболиста уличила его в жизни с проституткой-наркоманкой

Мариана Наннис, жена бывшего нападающего сборной Аргентины Клаудио Каниджи, заявила, что ее супруг теперь проживает с проституткой-наркоманкой. Слова женщины приводит …


Шарапова впервые с 2003-го дважды за год проиграла в первых раундах турниров Большого шлема
Шарапова впервые с 2003-го дважды за год проиграла в первых раундах турниров Большого шлема

03:57 Российская теннисистка Мария Шарапова, уступив американке Серене Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США, второй раз в карьере …


Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Встреча в Нью-Йорке завершилась …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты