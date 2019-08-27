Обжаловать штрафы за нарушение ПДД в России можно будет онлайн

08:26

На сайте госуслуг в 2020 году планируется запустить в тестовом режиме сервис, благодаря которому российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн.

© Агентство городских новостей «Москва»

Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Отмечается, что автомобилисты также смогут дистанционно вернуть деньги за ошибочно выписанное постановление.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем, которые начнут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе.

В сообщении говорится, что к заявлению для оспаривания штрафа можно будет прикрепить документы, подтверждающие неправомерность наказания.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.

Депутат Государственной думы Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor оценил данное предложение.

Источник: Россия Сегодня