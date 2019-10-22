«Обнаружены тела двух без вести пропавших»: число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17

Число погибших в результате прорыва дамбы на золотом прииске в Красноярском крае выросло до 17. Об этом сообщили в Следственном комитете. Отмечается, что были обнаружены два тела тех, кто ранее считался пропавшим без вести. Судьба ещё трёх человек неизвестна. В больницах региона остаются 17 пострадавших. Их начнут выписывать в ближайшие дни, отметили краевые власти. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ передано в центральный аппарат СК. Потерпевшими по нему признаны 29 человек.

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела ещё двух погибших из числа без вести пропавших», — приводит её слова ТАСС.

14 тел уже опознали родственники погибших.

Таким образом пропавшими без вести считаются ещё три человека. За медицинской помощью в связи с ЧП обратились 27 человек — их жизни ничего не угрожает, подчёркивали в региональном Минздраве.

По последним данным в больницах остаются 17 человек. В пресс-службе губернатора сообщили, что их начнут выписывать в течение ближайшего времени. Отмечается, что главврач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин считает состояние пациентов удовлетворительным.

«Надеюсь, что уже через пару дней мы начнем выписывать первых пациентов. Все необходимые действия по диагностике и психологическому сопровождению сейчас выполняются», — приводит пресс-служба слова врача.

Пострадавших также посетил губернатор края Александр Усс. По его словам, к моменту выписки людям выдадут утерянные в результате трагедии документы.

«Все документы будут восстановлены — это и паспорта, и водительские удостоверения. Такая работа уже ведётся. В ближайшие дни, как раз к вашей выписке из больницы, документы будут готовы», — сказал губернатор.

Пострадавшие получат компенсацию от 50 до 500 тыс. рублей в зависимости от ущерба, нанесённого их здоровью. Об этом сообщила министр соцполитики Красноярского края Ирина Пастухова. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, а тем, чьи родственники пропали без вести, выплатят до 500 тыс.

21 октября Александр Усс доложил президенту Владимиру Путину о том, какие действия предпринимают власти и о помощи пострадавшим.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России о мерах, принимаемых для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в крае, оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших. Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Прорыв пяти дамб

Прорыв дамбы в Красноярском крае произошёл 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейба, где добывали золото. Прииск принадлежит компании «Сисим», входящей в холдинг «Сибзолото».

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Обрушение дамбы привело к образованию потока, состоящего из грязи, камней и осколков горных пород — сели. ТАСС со ссылкой на источник в руководстве региона сообщил, что высота волны составила до четырёх метров.

Поток разрушил ещё четыре дамбы и фактически смыл два общежития рабочих.

По предварительной версии, причиной произошедшего мог стать неправильно выбранный для строительства дамбы грунт. В ходе заседания суда по уголовному делу по ч.3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц») было озвучено, что материал был недостаточно изучен.

«Повреждение ГТС (гидротехнического сооружения. — RT) могло произойти по следующим причинам: ГТС сооружена из местного грунта, качество этого грунта не определено. Вообще, нужно устанавливать, можно ли использовать этот грунт для подобных сооружений. В ГТС существуют фильтрационные процессы, то есть через тело ГТС происходит фильтрация воды, которая имеет негативный процесс снижения сцепления грунтов», — приводит ТАСС слова судьи Марины Попцовой.

Более того, практически сразу после ЧП стало известно, что все пять разрушенных дамб не были сертифицированы и, следовательно, не проходили обследования.

«Установлено, что дамбы установлены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось ещё четыре гидротехнических сооружения», — говорится на сайте СК.

Уголовное дело было передано в центральный аппарат СК России — ранее им занималось региональное ГУ Следственного комитета.

Согласно материалам СК, сотрудники компании «Сисим» пытались помешать следствию — 19 октября вечером они пытались вывести финансовую документацию и системные блоки из офиса. Однако правоохранительные органы эту попытку пресекли.

Также в ходе работ по ликвидации последствий ЧП был обнаружен сейф. После его вскрытия было обнаружено, предположительно, золото. Следствие намерено просить суд арестовать это имущество, чтобы затем за счёт него был возмещён ущерб пострадавшим — на данный момент по этому делу их 29 человек.

21 октября суд на два месяца на время следствия отправил под стражу гендиректора «Сисима», горного мастера и начальника участка. Последний, Андрей Еганов, свою вину признал, сотрудничал со следствием и помогал при проведении спасательных работ.

Источник: Россия Сегодня