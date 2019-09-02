«Обострение перед выборами»: почему Польша вновь требует от Германии репарации за нанесённый нацистами ущерб

Власти Польши намерены требовать от Германии выплаты репараций за ущерб, нанесённый нацистами. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий на памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны. О планах «выставить счёт» Берлину ранее сообщил и президент восточноевропейского государства Анджей Дуда. Эксперты отмечают, что никаких оснований у подобных требований нет. Польские политики используют тему репараций, чтобы набрать очки перед осенними выборами в парламент, считают аналитики.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего выступления по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой потребовал от Берлина возмещения ущерба, нанесённого восточноевропейской стране в ходе войны.

Глава правительства Моравецкий отметил, что потери Польши из-за действий вермахта в «десятки раз» превысили затраты на создание Центрального промышленного региона в стране в конце 1930-х годов (один из крупнейших экономических проектов Второй Польской республики. — RT).

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«Поэтому о тех потерях нужно говорить, нужно помнить, нужно добиваться правды, нужно требовать возмещения ущерба», — заявил польский премьер, добавив, что эти потери были «материальные, духовные, экономические, финансовые».

Моравецкий выступил с таким заявлением на мысе Вестерплатте, где 1 сентября 1939 года броненосец SMS Schleswig-Holstein произвёл обстрел польского транзитного военного склада.

Тем временем 31 августа вышло интервью польского президента Анджея Дуды немецкому изданию Bild, в котором он заявил о намерении «выставить счёт» Германии за ущерб, который был нанесён стране в годы Второй мировой.

«Почти 6 млн польских граждан были убиты, наши города были в руинах, наша столица полностью разрушена. Большинство убитых были невинными гражданскими лицами», — подчеркнул польский лидер.

По его словам, получение репараций от Германии является для Польши «вопросом ответственности и морали».

Памятные мероприятия в Польше по случаю начала Второй мировой стали крайне политизированными — власти страны демонстративно не пригласили на них Россию, но приняли представителей стран НАТО, ЕС и Восточного партнёрства.

Напомним, что тему компенсаций начали вновь активно обсуждать в Польше летом 2017 года. Тогда лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша не отказывалась от репараций со стороны Германии. Такую же точку зрения выразил и министр национальной обороны Антоний Мацеревич, который отметил, что у страны есть юридические основания требовать выплаты репараций от ФРГ.

Вскоре в парламенте была создана рабочая группа по вопросам военных репараций, которая оценила размер ущерба примерно в $1 трлн. Эта цифра превышает сделанные ещё в 1947 году расчёты, согласно которым нанесённый ущерб оценивался в $50 млн, что в пересчёте на сегодняшний день примерно составляет $850 млрд.

Кроме того, в Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года, согласно которому Польша отказывалась от репараций, было подписано под давлением СССР и затрагивало Германскую Демократическую Республику и Польскую Народную Республику (обе были членами Варшавского блока), которые не являлись самостоятельными государствами.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев в беседе с RT отметил, что такая попытка пересмотреть историю не будет воспринята серьёзно.

«Нынешнее польское руководство не считает ту социалистическую Польшу вполне суверенной, но это уже казуистика, которую нельзя убедительно доказать. Эти требования существуют исключительно в контексте исторической политики, но не более того», — пояснил эксперт.

Позиция ФРГ

В Берлине неоднократно заявляли, что вопрос о выплате репараций Польше закрыт. Так, 1 августа эту позицию властей ФРГ подтвердил глава немецкой дипломатии Хайко Маас, который был с визитом в Варшаве. 19 августа об этом заявила и представительница немецкого МИД Мария Адебар.

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (справа) на памятных мероприятиях в польском городе Велюне globallookpress.com © Bernd von Jutrczenka

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович немецкому агентству DPA заявил, что при выплате компенсаций от Германии после окончания Второй мировой войны Варшава подверглась дискриминации.

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что, хотя Варшава сильно пострадала от оккупационного нацистского режима, выплаты денежных компенсаций ей были «минимальными».

«При этом существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Разве это справедливо?» — сообщил министр. Он добавил, что имеет в виду Францию и Нидерланды.

В беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что польские власти делают множество заявлений, которые не выдерживают проверку историей и логикой.

«Нынешним польским политикам важен пиар. Официальная Варшава мнит себя крупной европейской державой, которая якобы вольна определять политику в Европе, отсюда вытекает множество подобных заявлений. Польша считает себя страной, которая может регулировать отношения в ЕС, а эти польские фантазии подпитываются американской поддержкой и финансовой помощью со стороны Европы», — рассказал эксперт.

Исторические заблуждения

Никаких денег поляки не получат и вряд ли на них рассчитывают, потому что у их претензий нет юридических оснований, считает Волобуев.

«Предыдущая власть закрывала на эти вопросы глаза, обходила их молчанием, предпочитая развивать экономические, культурные, политические отношения с другими странами. Но нынешнее польское руководство ставит эти вопросы остро и резко, в том числе и тему репараций», — отметил эксперт.

По его словам, всё это рассчитано на избирателя, поскольку у поляков осенью состоятся парламентские выборы и, естественно, политики правящей партии соревнуются, кто громче защитит национальные интересы Польши. Поднимая болезненные вопросы истории и изображая из себя патриотов, это делать удобнее всего, добавил он.

Эксперт предположил, что, если партия «Право и справедливость» утратит лидерство, вопрос о репарациях со стороны Германии постепенно будет снят.

«Изначально этот вопрос поднял Лех Качиньский во время своей предвыборной кампании в 2005 году, но тогда это расценивалось как популистский ход. Только после смерти президента эти требования прозвучали всерьёз. Сейчас в Польше происходит осеннее обострение, потому что приближаются парламентские выборы», — считает Волобуев.

После Второй мировой войны благодаря Советскому Союзу некоторые территории Германии отошли Польше, напомнил, в свою очередь, Владимир Оленченко.

«Если поляки борются за историческую справедливость, то в таком случае должны вернуть немцам территорию, которая принадлежала Германии до Второй мировой. Одна лишь Варшава считает себя правой в том, что она в преддверии войны отняла кусок у Литвы и у Чехии», — отметил эксперт.

Польша считает, что если бы не война, то она была бы основным экономическим двигателем Европы, однако это сомнительная позиция, добавил эксперт.

«Сегодня в неё инвестировать продолжают Германия и Франция, а своё у неё лишь сельское хозяйство», — рассказал Оленченко.

«Иждивенцы ЕС, в особенности Польша, всё время противопоставляют себя ведущим странам Европы, пытаются навязывать им сгенерированные идеи о своём величии», — заключил эксперт.

Источник: Россия Сегодня