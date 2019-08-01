Объявлено место проведения боя Бетербиева и Гвоздика

Ранее сообщалось бывший аргентинский боксёр приговорён к 18 годам тюрьмы за насилие над дочерью.

Встреча россиянина и украинца состоится 18 октября. Оба боксёра не имеют поражений на профессиональном ринге.

Российский боксёр, чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев проведёт объединительный бой с обладателем титула Всемирного боксёрского совета (WBC) в США.

Объявлено место проведения боя Бетербиева и Гвоздика 09:37 Российский боксёр, чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев проведёт объединительный бой с обладателем титула Всемирного …



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