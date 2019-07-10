Объявлен сбор денег для сбежавшей с миллионами башкирской кассирши

Общественный деятель из Уфы Азамат Галин объявил о начале сбора пожертвований для кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей . Об этом он рассказал РИА Новости.

Собранные деньги, по словам Галина, будут предназначены для возмещения ущерба Россельхозбанку. «Мы будем выкладывать ежедневно выписку счета Хайруллиной. На сегодняшний день средства пока не поступали», — сообщил он.

Активист добавил, что в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Фонд Луизы Хайруллиной», где указан номер карты, чтобы желающие смогли перечислить деньги. В одной из публикации сообщества говорится, что если похищенные женщиной денежные средства находятся в тайниках, то все собранные деньги будут возвращены добровольцам.