Объяснены обязанности первой леди России

8 марта 2020     18
Объяснены обязанности первой леди России

Первая леди в первую очередь сопровождает своего супруга, главу государства в поездках по стране или за границу, и принимает участие в других протокольных мероприятиях. О таких обязанностях рассказал бывший руководитель службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко, пишет НСН.

Так Шевченко прокомментировал случай, произошедший в Иваново 6 марта, когда местная жительница Юлия Шилова предложила президенту России Владимиру Путину взять ее замуж.

«Как правило, супруга президента принимающей страны знакомит гостью с достопримечательностями или они посещают гуманитарные учреждения — больницы, школы», — рассказал Шевченко. По его словам, первая леди дополняет программу президента — видит то, что может не видеть ее супруг.

Занятие по душе же зависит от положения в обществе и личных финансовых возможностях первой леди.

Последней первой леди России была Людмила Путина, с которой Владимир Путин состоял в браке в течении 30 лет. В июне 2013 года они объявили о разводе. Первыми леди России также были Светлана Медведева (с 2008 по 2012 год, когда пост президента занимал Дмитрий Медведев), а также Наина Ельцина (с 1991 по 1999-й, в годы правления Бориса Ельцина).

Источник: Лента.Ру

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