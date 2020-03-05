Объяснен смысл жаргонизмов в речи Путина

5 марта 2020     35
Объяснен смысл жаргонизмов в речи Путина

Историк Лев Лурье в беседе с изданием 47news объяснил, зачем президент России Владимир Путин использует в своей речи жаргонизмы. По мнению журналиста, смысл заключается в том, что такие фразы дают российскому лидеру несколько преимуществ, а также обеспечивают популярность.

«Он использует их, как пряность, но это не его основное блюдо», — провел параллель Лурье, отметив, что Путин действительно умеет пользоваться жаргонизмами, когда, например, «надо попугать или проучить». В том числе благодаря этому президент хорош в диалогах и является политическим долгожителем, полагает историк.

Лурье также подчеркнул, что Путин абсолютно самостоятелен в плане использования лексики и успешно пользуется доступным ему инструментарием, не прибегая к посторонней помощи. «Он просто способен объясниться и объяснить по-русски. Это важный элемент для политика, доступный не каждому», — добавил эксперт.

Хорошими ораторами являлись далеко не все правители российского государства, заметил историк, приведя в пример основателя СССР Владимира Ленина, который, по его словам, имел скверную речь, злоупотреблял присущими интеллигенции штампами и был скучен.

Большинство советских лидеров говорили плохо, хотя и хорошо знали жаргонную лексику, продолжил эксперт. Так, он назвал косноязычными Никиту Хрущева и Михаила Горбачева, а про самостоятельную речь Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко, по словам Лурье, сделать какие-то выводы нельзя, поскольку они в основном читали по бумажке. Тренд плохих ораторов в высшей власти сменился при президентстве Бориса Ельцина, который говорил лаконично и мог произнести яркую речь, добавил историк.

Источник: Лента.Ру

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