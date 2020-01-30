Овечкин заявил, что Брайант был великим человеком

30 января 2020     20
Овечкин заявил, что Брайант был великим человеком

10:16

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил своё решение выйти на разминку перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз» в свитере с 24-м номером, под которым выступал легендарный баскетболист Коби Брайант.

«Это была наша идея, потому что он был легендой. Он был великим человеком и одним из величайших спортсменов всех времён. Всё дело в уважении. Мы хотели почтить память Коби и его дочери», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти в Twitter

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее сообщалось, что Овечкин почтил память Коби Брайанта перед матчем с «Нэшвиллом».

Источник: Россия Сегодня

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