Овечкин испытал гордость за своих друзей, когда забросил 700-ю шайбу в НХЛ

25 февраля 2020     11
Овечкин испытал гордость за своих друзей, когда забросил 700-ю шайбу в НХЛ

18:47

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих чувствах в тот момент, когда он забросил 700-ю шайбу в НХЛ.

Российский хоккеист отметил, что такой рубеж покорился лишь нескольким спортсменам в истории.

«Испытал гордость за мой клуб, за мою семью, за моих друзей. Что воспитали меня. Что дали шанс быть тем, кем я стал сейчас. Думаю, это заслуга не моя или кого-то ещё, это работа большой, дружной команды», — сказал Овечкин официальному сайту НХЛ.

Ранее сообщалось, что Георгиев вернёт себе статус первого вратаря «Рейнджерс» в связи с ДТП с Шестёркиным.

Источник: Россия Сегодня

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Овечкин испытал гордость за своих друзей, когда забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Овечкин испытал гордость за своих друзей, когда забросил 700-ю шайбу в НХЛ

18:47 Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих чувствах в тот момент, когда он забросил 700-ю шайбу в НХЛ. …



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