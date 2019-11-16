Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену

08:40
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс мощный силовой приём нападающему «Монреаль Канадиенс» Джонатану Друену в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Reuters © Geoff Burke-USA TODAY Sports
Видео приёма опубликовано в Twitter-аккаунте NBC Sports Capitals.
Эпизод произошёл на пятой минуте второго периода.
Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Монреаля».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на голы Овечкина и Евгения Кузнецова.
Источник: Россия Сегодня