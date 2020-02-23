Овечкин отметил вклад родителей в свою успешную карьеру

23 февраля 2020     9
Овечкин отметил вклад родителей в свою успешную карьеру

13:37

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил вклад своих родителей в свою успешную карьеру.

«Родители внесли очень весомый вклад для меня и как игрока, и как человека в принципе. Поэтому я очень часто говорю, что у меня реально такие родители — мама, отец… Сколько он потратил своего времени, здоровья — вставать в семь утра, стоять около льда, не понимая, получится или не получится», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

По его мнению, у него вряд ли что-то могло получиться без родительских советов и надзора. 

34-летний Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) и стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекорд, установленный Уэйном Гретцки, составляет 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что родители Овечкина в письме поздравили сына с 700-м голом в НХЛ.

Источник: Россия Сегодня

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