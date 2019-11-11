«Однозначно матч не получился»: что говорили в тренерском штабе сборной России по хоккею после поражения от Чехии

Сборная России по хоккею «прекратила играть» после первой же ошибки в матче с Чехией на Кубке Карьяла. Об этом заявил главный тренер команды Алексей Кудашов, чьи подопечные проиграли последнюю встречу на турнире со счётом 0:3. Он остался недоволен таким результатом, но отметил, что его основной целью на первом этапе Евротура была проверка новых игроков на международном уровне.

Нереализованное большинство и загадочный второй гол

После победы над Швецией по буллитам у сборной России по хоккею оставался ещё небольшой шанс на то, чтобы выиграть Кубок Карьяла. Для этого подопечным Алексея Кудашова надо было в основное время обыгрывать команду Чехии в воскресном матче, а затем надеяться на поражение финнов от «Тре Крунур» в заключительной игре турнира.

Незадолго до встречи с чехами сборная России понесла большую потерю. Из-за микротравмы в состав не попал лучший бомбардир первых двух матчей Дамир Жафяров, успевший забить шайбу шведам и оформить две передачи. Вместо него в третье звено поднялся Никита Сошников, а ассистент капитана Александр Кадейкин стал 13-м форвардом. Ещё одну большую замену тренерский штаб провёл по собственному желанию — за сборную дебютировал вратарь Александр Самонов.

Россияне начали матч так же, как и предыдущую игру, — практически полное доминирование в чужой зоне, но с массой нереализованных моментов. Чехи практически не трогали Самонова, однако счёт открыли именно они. Ошибка Ивана Мищенко привела к перехвату Михала Ржепика, а тот отдал шайбу под бросок Яна Коваржа. Настырный Ржепик мог и удвоить счёт на последней секунде при игре в большинстве, но всё-таки преимущество чехов осталось минимальным.

Во втором периоде россияне не спешили переломить ситуацию, хотя для этого был прекрасный шанс. Соперники заработали два удаления с разницей в пять секунд. Но почти две минуты игры пять на три не привели к голам в ворота Романа Уилла. Проводивший 23-й матч за сборную Антон Бурдасов так и не смог забросить свою первую шайбу, как и прилагавшие для этого все усилия Сошников и Игорь Ожиганов.

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Третий период не отличался по накалу борьбы от второго — у россиян так и не возникало опасных моментов, которые давали бы надежду на хороший результат. Чехи же периодически цеплялись за свои шансы. Поворотным стал эпизод на 52-й минуте, когда у ворот Самонова возникла суматоха. Арбитры долго разбирали, что же там произошло, и заметили, как Дамир Шарипзянов накрыл шайбу, за что обычно назначается буллит. Но дальнейшая проверка показала, что шайба и вовсе пересекла линию ворот, так что штрафной бросок для гола не понадобился, а защитник получил двухминутное удаление.

Оформив второй гол, чехи за девять минут игрового времени заработали десять минут штрафных, но при этом именно они ещё больше увеличили разницу в счёте, забросив в пустые ворота сборной России. Чешская команда выиграла Кубок Карьяла, а подопечным Кудашова теперь надо постараться реабилитироваться за неудачное выступление в Финляндии на домашнем Кубке Первого канала.

«Здесь намного сложнее забивать»

Главный тренер сборной признал, что матч с чехами получился провальным. Кудашов рассказал, что не отрабатывал с хоккеистами игру пять на три, и в качестве положительного итога турнира отметил опыт, который получили кандидаты в национальную команду.

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«Однозначно матч сегодня не получился. Если до первой ошибки мы ещё играли, было движение и моменты, то после этого остановились. Перестали играть агрессивно. Отдельный момент — большинство, которое у нас выпало. Итоги турнира? Есть положительные и отрицательные моменты. Мы отсматривали всех кандидатов, игроки набирались международного опыта, и поняли, на какие моменты нужно обращать внимание. Кто-то порадовал, кто-то выпадал. Игру пять на три у нас даже не было возможности наиграть. Объяснили только через схемы, без тренировок. Здесь другой уровень, здесь намного сложнее забивать, чем на клубном уровне», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

Наставник сборной не стал критиковать Бурдасова за отсутствие голов, в то время как глава тренерского штаба Роман Ротенберг напомнил, что форвард отдал немало передач за турнир.

«Не хотелось бы переходить на фамилии. Если взять его игру в первых двух матчах, то моментов было более чем достаточно. Нужно было только попасть. Поэтому надеемся, что это вопрос времени. Если бы не было моментов, тогда была бы проблема. Моменты есть, с его броском он должен забивать», — отметил Кудашов.

«У нас по три очка набрали Жафяров и Бурдасов. Не забил, но отдал три голевые передачи. Это тоже нужно учитывать», — добавил Ротенберг.

Кудашов также прокомментировал отсутствие в составе во всех трёх матчах защитника Ярослава Дыбленко, так и не дождавшегося своего шанса в сборной.

«На самом деле, мы хорошо знаем его и решили проверить других игроков. Зачем было его звать? У нас должна была быть глубина состава», — заявил специалист.

Ротенберг тоже заявил о недовольстве итогами встречи, но отметил, что сейчас сборная находится в поиске достойных игроков к Олимпиаде 2022 года.

«Естественно, поражение разочаровывает. В прошлом году мы выиграли Кубок Карьяла. Однозначно, мы недовольны этим результатом. Но есть и положительные моменты. Мы проверили всех кандидатов, увидели, кто способен играть на этом уровне. Тут совсем другие скорости. Надеемся, что игроки сделали для себя правильные выводы из этих матчей. У нас ещё впереди много матчей, и по итогам уже будем смотреть, кто достоин играть за сборную страны. В 2022 году состоится Олимпиада, и нам нужно проверять как можно больше игроков. У нас есть 50 кандидатов, и на этих турнирах идёт проверка, сильнейшие будут играть», — сказал вице-президент ФХР.

Источник: Россия Сегодня