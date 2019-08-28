Около десяти человек могут быть под завалами из-за обрушения здания в Новосибирске

09:24
Георгий Мосалов
В ходе реконструкции одноэтажного здания в Новосибирске произошло обрушение стены. На объекте находились 12 рабочих, одного из них уже спасли. Ещё 11 человек могут находиться под завалами. Проводятся поисково-спасательные работы. RT ведёт текстовую трансляцию.РИА Новости
Автообновление
28 августа 2019
09:28
Тем временем МЧС увеличивает число спасателей, ведущих поисково-спасательные работы. На данный момент там работает 70 человек и порядка 20 единиц техники.
09:25
Сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов одного рабочего. Он жив, его передали врачам. Ведутся поиски ещё 11 человек.
«Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам», — сказали агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС.
09:25
Во время строительных работ в Новосибирске у одноэтажного здания рухнула стена. В это время на объекте находились 12 рабочих, которые могли попасть под завалы.
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Источник: Россия Сегодня