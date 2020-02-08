Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана.

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане 06:29 Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Источник: Россия Сегодня



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