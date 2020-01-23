Около 5 млн туристов из дальнего зарубежья посетили Россию в 2019 году

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова сообщила, что около 30 миллионов иностранных туристов, в том числе чуть менее 5 миллионов из дальнего зарубежья.

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