Олимпийская квалификация Акименко и третья подряд победа Худякова: итоги 3-го дня чемпионата России по лёгкой атлетике

В Чебоксарах завершился третий соревновательный день чемпионата России по лёгкой атлетике. Главным событием стала победа Михаила Акименко в прыжках в высоту. Спортсмену удалось выполнить олимпийский норматив. В метании диска у мужчин третью победу подряд одержал Алексей Худяков. А в беге на 200 метров первое место неожиданно занял 21-летний Андрей Лукин.

Гегемония в метании диска

В первом финале соревновательного дня в битве за медали сошлись метатели диска. При этом главными фаворитами были чемпионы России предыдущих лет Алексей Худяков, Виктор Бутенко и Глеб Сидорченко. А наибольшие шансы на победу имелись у Худякова, который выиграл два последних первенства страны.

В результате представитель Нижнего Новгорода с первой же попытки захватил лидерство, а в предпоследней показал свой лучший результат (62,45) и отпраздновал третью подряд победу на чемпионате страны. Правда, приблизиться к своему лучшему результату сезона триумфатору не удалось. Всего месяц назад на Кубке Подмосковья он метнул диск на 63,51.

Второе место в итоге снова занял Бутенко (61,42), а третье досталось опытному Сидорченко (60,57).

Сражение в прыжках в высоту

А в финале соревнований по прыжкам в высоту развернулась настоящая борьба. Главными фаворитами здесь были способные высоко прыгнуть Михаил Акименко, Даниил Цыплаков и обладатель лучшего результата сезона Илья Иванюк (2,33).

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В Чебоксарах завершился второй соревновательный день чемпионата России по лёгкой атлетике. Одним из главных событий стала уверенная…

В пятницу на первый план вышел именно Акименко. Уроженец Прохладного спокойно брал одну планку за другой и, в конце концов, с первой попытки повторил свой личный рекорд — 2,32, который установил буквально пару недель назад.

На этом Михаил не остановился и поднял планку ещё на сантиметр. Запас сил у спортсмена был настолько высок, что он сходу взял и её и установил сразу несколько достижений. Во-первых, он переписал личный рекорд, во-вторых, повторил лучший результат сезона Иванюка.

Сам же Илья вместе с Никитой Анищенковым и Александром Асановым показал достаточно скромный результат — 2,24. На троих они разделили бронзовые медали.

С Акименко до последнего пытался бороться лишь Цыплаков. Он пошёл ва-банк и попробовал взять высоту 2.35, но потерпел неудачу. Михаил же штурмовал результат 2.36, но также не сумел оставить планку на месте, что не помешало ему впервые в карьере стать чемпионом России.

Не менее важно, что продемонстрированный результат позволил Михаилу квалифицироваться на Олимпийские игры-2020. Акименко стал 14-м российским легкоатлетом, решившим данную задачу.

Теперь же первоочерёдной задачей для Михаила является получение допуска от IAAF для участия в чемпионате мира в Дохе.

«Я очень рассчитываю выступить на первенстве планеты. 22 августа исполнится ровно год, как я буду находиться в пуле допинг-тестирования. Тут же подам заявку в IAAF на получение нейтрального статуса и с нетерпением буду ждать ответа. Надеюсь, меня допустят», — приводит слова чемпиона ТАСС.

Прогресс Мудрова в прыжках с шестом

В секторе для прыжков с шестом победу отпраздновал 27-летний представитель Ярославской области Илья Мудров. В Чебоксарах легкоатлет продемонстрировал отличное выступление и сразу на 10 см улучшил свой личный результат сезона, что позволило ему стать чемпионом России впервые за пять лет. При этом в концовке Мудров пытался взять и высоту 5,71, но не справился.

Второе и третье места поделили между собой Георгий Горохов и Дмитрий Желябин. Оба показали результат 5,55, но Георгий взял высоту с первой попытки, а Дмитрий — только со второй. Планка 5,65 не покорилась ни им, ни пошедшему ва-банк Евгению Лукьяненко.

Уверенная победа Коротовского в метании молота

Наконец, в метании диска победу одержал Евгений Коротовский. Уроженец Смоленской области не оставил шансов соперникам и лидировал с первой попытки, когда снаряд после его броска улетел за 75 метров.

Но настоящую мощь будущий чемпион продемонстрировал во второй. Впервые в карьере Коротовский метнул диск на 77,17. Это новый личный рекорд для спортсмена. И именно данная попытка принесла Евгению золото. В оставшихся он выступал скромнее, но не добросил снаряд до отметки 75 метр лишь однажды.

А судьба серебра решилась лишь в последней попытке. Алексей Сокурский из последних сил метнул диск на 75,63 и почти на 30 сантиметров улучшил достижение Дениса Лукьянова, который к тому моменту уже завершил выступления. В результате Лукьянов опустился на третью строчку, а Сокурский завоевал серебро.

Первое золото в 30 лет

А завершился соревновательный день финальными забегами на 200 метров. У женщин даже установление новых личных рекордов не помогло Наталье Погребняк (23,25 секунды) и Марине Максимовой (23,44) обойти опытнейшую Елену Черняеву, которая преодолела дистанцию за 23,16.

Таким образом, в 30 лет спортсменка впервые в карьере стала чемпионкой России, хотя до этого не раз брала медали национального первенства.

У мужчин же победу с личным рекордом неожиданно отпраздновал 21-летний Андрей Лукин. На третьем для себя чемпионате страны бегун из Карелии показал результат 20,57 и сразу на 0,27 секунды улучшил личный рекорд.

Примерно столько же уступил ему в Чебоксарах Ильфат Садеев (20,83), который в свою очередь опередил на 0,5 Антона Новикова.

Источник: Россия Сегодня