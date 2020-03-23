Олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести ОИ-2020

22:26
Национальный олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести Олимпийские игры — 2020 в Токио на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.AFP © Kazuhiro NOGI
Об этом сообщается на сайте организации. Национальный олимпийский комитет Швейцарии присоединился к коллегам из Канады и Норвегии, которые ранее заявляли о необходимости переноса Игр.
Олимпиада в Токио запланирована на период с 24 июля по 9 августа.
Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада-2020, скорее всего, будет перенесена на 2021 год из-за коронавируса.
Источник: Россия Сегодня