Олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести ОИ-2020

23 марта 2020     19
Олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести ОИ-2020

22:26

Национальный олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести Олимпийские игры — 2020 в Токио на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

AFP © Kazuhiro NOGI

Об этом сообщается на сайте организации. Национальный олимпийский комитет Швейцарии присоединился к коллегам из Канады и Норвегии, которые ранее заявляли о необходимости переноса Игр.

Олимпиада в Токио запланирована на период с 24 июля по 9 августа.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада-2020, скорее всего, будет перенесена на 2021 год из-за коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Нидерландах запретили собрания больше трех человек
В Нидерландах запретили собрания больше трех человек

Власти Нидерландов запретили в стране собрания на улицах группами больше трех человек из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил Министр юстиции …


Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре
Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре (РКН). Его слова передали в пресс-службе ведомства, сообщает РИА Новости. …


Французский философ умер от коронавируса
Французский философ умер от коронавируса

Французский философ Люсьен Сэв умер от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. Он скончался на 94 году жизни. Сэв считался во …


В Севастополе ситуация с коронавирусом под контролем – Развожаев
В Севастополе ситуация с коронавирусом под контролем – Развожаев

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с главными редакторами севастопольских телекомпаний обсудил эпидемиологическую ситуацию в городе. Гражданская ответственность – …


Ушел из жизни старейший севастопольский архитектор Адольф Шеффер
Ушел из жизни старейший севастопольский архитектор Адольф Шеффер

Сегодня не стало Адольфа Шеффера – легендарного архитектора, которому Севастополь обязан своим неповторимым обликом. Ему было 95.  Свои соболезнования семье …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты