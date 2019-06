«Олицетворяет прошлое»: почему Джо Байден растерял лидерские позиции во время дебатов Демпартии США

Прошедшие дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической партии ударили по бывшему вице-президенту Джо Байдену — его кампания потеряла одного из крупнейших спонсоров. Причиной отказа от поддержки опытного политика стали, в частности, невнятные ответы Байдена на вопрос сенатора Камалы Харрис по поводу его прошлых взглядов на межрасовые отношения в США. Эксперты полагают, что хотя Байден и лидирует в опросах общественного мнения, он не смог проявить себя фаворитом предвыборной гонки, и скоро его могут обойти более энергичные кандидаты.

Один из крупнейших спонсоров и сборщиков средств для президентской кампании Джо Байдена отказался от его дальнейшей поддержки после выступления бывшего вице-президента на дебатах кандидатов от Демократической партии.

Том Макинерни, авторитетный юрист из Сан-Франциско и один из самых влиятельных организаторов сбора средств в поддержку избирательной компании Джо Байдена, сообщил его сторонникам, что впредь не сможет оказывать помощь в сборе пожертвований на агитационную деятельность Байдена в рамках его участия в президентских выборах 2020 года.

«Я сообщил его штабу, что пока что прекращаю поддержку Байдена. На вчерашних дебатах он выступил неубедительно», — заявил Макинерни в интервью каналу CNBC.

Одной из причин, вызвавших неудовольствие спонсора, стало выступление политика, во время которого он не смог внятно ответить на вопрос, почему в начале своей политической карьеры поддерживал раздельное обучение для чернокожих и белых школьников, а также сотрудничал с политиками, продвигавшими расовую сегрегацию.

Напомним, в течение двух дней, с 26 по 27 июня, Демократическая партия США проводила дебаты своих представителей, претендующих на участие в президентских выборах в ноябре 2020 года. Во время своего выступления, сенатор от Калифорнии Камала Харрис эмоционально упрекнула бывшего вице-президента в нетвёрдой позиции по вопросу расового равенства. В частности, она указала Байдену на его заявление о том, что на посту сенатора ему удавалось сотрудничать со своими коллегами, поддерживающими сегрегацию.

«Было больно слышать, как лестно вы отозвались о двух американских сенаторах, которые свою репутацию и карьеру построили на расовой сегрегации в нашей стране. Вдобавок вместе с ними вы попытались помешать введению десегрегационных школьных автобусов. В то время в Калифорнии жила одна маленькая девочка, она попала во второй набор участников программы и каждый день ездила в школу в таком автобусе. Этой девочкой была я», — цитирует Харрис телеканал CBS.

«Я выступал не против введения таких школьных автобусов. А против навязывания этой меры Министерством образования», — резко ответил Байден.

Этот инцидент стал сильным ударом по популярности Джо Байдена, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Сегодня для демократов главное — апелляция к молодому поколению, необходимость видеть новые лица, а Байден олицетворяет прошлую эпоху, он является препятствием для электорального обновления партии», — отметил эксперт.

«Молодые и более энергичные политики, как Камала Харрис, набирают очки благодаря тому, что отражают настроения избирателей», — добавил собеседник RT.

Некорректное прошлое

Упрёк в адрес Джо Байдена по поводу его прошлых политических взглядов стал далеко не первым со стороны Камалы Харрис и других демократов.

Неделей ранее Харрис и сенатор Кори Букер — оба являются представителями этнических меньшинств — раскритиковали бывшего вице-президента за то, что тот положительно отозвался о ряде политиков 1970-х годов, которые ратовали за сохранение разделения по расовому признаку в американском обществе.

Так, выступая на одном из мероприятий для своих сторонников и спонсоров в Нью-Йорке 19 июня, Байден дал положительную характеристику сенатору Джеймсу Истленду, который был ярым противником десегрегации и часто называл чернокожих американцев «низшей расой».

До этого в начале апреля телеканал CNN опубликовал выдержки из рабочей переписки Байдена, датированные 1977 годом, когда он впервые был избран в американский сенат. В письмах молодой сенатор Байден выступал против организации проезда для чернокожих учеников в преимущественно белые школы.

После дебатов Байден решительно отверг обвинения Харрис в том, что он не поддерживал гражданские права этнических меньшинств в США, и заявил, что не стоит «вести дискуссии о прошлом».

В штабе его кампании заявление Харрис расценили как «переход на личности», на что Байден отвечать не собирается.

«Он фаворит, и, естественно, мы ожидали нападок. Однако он не собирался переходить на личности. И не переходил», — цитирует газета The New York Times замглавы предвыборного штаба Байдена Кейт Бедингфилд.

Сенатор Камала Харрис

globallookpress.com

© Gustavo Cabellero/ZUMAPRESS.com

Нападки на Байдена будут продолжаться, поскольку он довольно умеренный кандидат среди большой компании радикально настроенных политиков. Однако это не значит, что избиратель поддержит радикалов, отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Байден — представитель умеренных кругов и единственный человек, имеющий национальное значение, а остальные кандидаты от Демократической партии хороши лишь для конгресса США», — пояснил он.

Битва за лидерство

Однако американские политтехнологи и журналисты отмечают, что Камале Харрис удалось нанести серьёзный удар по Байдену как лидеру гонки среди демократов.

«Предвыборная гонка в самом разгаре. Сторонникам Байдена стоит серьёзно обеспокоиться по поводу того, что Байден растерял ореол её лидера. И вчера вечером мы смогли убедиться, что идёт настоящая, конкурентная борьба. Есть отличные кандидаты, которые доказали, что способны тягаться с Дональдом Трампом», — заявил NYT бывший губернатор Южной Каролины демократ Джим Ходжес.

Джо Байден со зрителями дебатов в Майами

Reuters

© Mike Segar

При этом журналисты The Hill, Chicago Tribune и The New York Times поспешили выпустить материалы, в которых заявили о разгроме Байдена.

До начала дебатов бывший вице-президент был фаворитом предвыборной гонки среди демократов: согласно опросу Politico и Morning Consult от 23 июня, за него были готовы проголосовать 38% участвующих в партийных праймериз избирателей. Второе место в рейтинге занимал сенатор Берни Сандерс, третье — сенатор Элизабет Уоррен.

Камала Харрис, удачно атаковавшая Байдена, была на четвёртом месте с поддержкой в 6%. При этом опросы изданий USA Today, телеканала FOX News и Monmouth University говорили о 8% поддержки.

Неактуальный Байден

Несмотря на результаты опросов общественного мнения, на прошедших дебатах Джо Байден не сумел показать себя лидером гонки, отмечает Владимир Васильев.

«Если в умах избирателей зародится мысль, что Байден представляет прошлое Демократической партии и на этом открыто начнут играть его конкуренты, то он не станет единым кандидатом. Перед партией стоит задача мобилизовать максимальное количество её сторонников, однако в ней усилился политический и идеологический раскол, что создаёт новые проблемы», — пояснил эксперт.

Если же Байден будет ассоциироваться с прошлым, более радикальные демократы не станут его поддерживать, полагает эксперт.

«Молодые демократические политики занимают радикальные взгляды и выступают за обновление в партии, а это работает против Байдена», — пояснил Васильев.

Бывший вице-президент Джо Байден

Reuters

© Mike Segar

В свою очередь, Юрий Рогулёв отметил, что раскол между центристским и прогрессивным течениями внутри Демократической партии может привести к тому, что избиратели просто запутаются в кандидатах.

«Мы видим, что демократов кидает из одной стороны в другую. Все очень критически относятся к тем дебатам, которые прошли. Прогрессивная повестка поможет Демократической партии — на выборах побеждают обычно кандидаты, которые удовлетворяют наибольшее число избирателей, в основном центристски настроенных», — отметил Рогулёв.

Такая разрозненность оппозиции сыграет лишь на руку действующему президенту и кандидату на второй срок Дональду Трампу, считает эксперт.

«Американские издания сейчас пишут о том, что во всех дебатах среди демократов победил Трамп, потому что на фоне этого «детского сада» президент США смотрится политическим гигантом», — добавил Юрий Рогулёв.

Такого же мнения придерживается и Владимир Васильев: «Сторонники президента и он сам остались довольны результатами дебатов. Трамп считает, что с такими кандидатами ему будет проще бороться, потому что они неопасны для него».