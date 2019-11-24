Омбудсмен Москвы взяла на контроль разбойное нападение на подростка

21:10

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева взяла на контроль ситуацию с разбойным нападением подростков на 15-летнего сверстника.

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«Обязательно разберёмся. Будем искать, возможно, даже если мы найдём, какое это образовательное учреждение (где учатся эти подростки. — RT), то я туда обязательно специалистов направлю», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, совершивших разбойное нападение с применением насилия на девятиклассника.

Источник: Россия Сегодня