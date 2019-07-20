Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем

20 июля 2019     19
Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.

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Онищенко считает, что такое предложение является беспринципным и провокационным на фоне поставленной российским президентом Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

«Предложение Минпромторга цинично и идёт вразрез с этим», — заявил он.

При этом парламентарий добавил, что до 2011 года, когда пиво приравняли к алкоголю, пивной алкоголизм являлся одной из основных причин обращений к наркологам.

Также он заявил, что «обещает подать в суд» на авторов инициативы за «ненависть к российскому народу».

Ранее РБК сообщало, что Минпромторг в проекте стратегии развития торговли на 2019—2025 годы предлагает возможность выведения пива и пивоваренной продукции в сфере регулирования розничных продаж «из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».

Источник: Россия Сегодня

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