Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой и раскритиковал прокалывание интимных мест. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 29 февраля.

«Мы с вами знаем много глупых мод: и в нос, и в пуповину, особенно почему-то девушки этим увлекаются, некоторые даже в язык вставляют», — сказал он.

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20:56 — 20 июля 2018

По его словам, этот процесс не физиологичный, особенно в случае прокалывания интимных мест. Кроме того, в месте прокола нарушается гигиена, подчеркнул он. «Но тут хоть убрать можно. Это хоть исправимо», — добавил Онищенко.

25 февраля он предложил запретить татуировки и сравнил татуированных матерей с «прикроватными ковриками с арабесками». Он назвал моду на татуировки примитивной и туземной.

Источник: Лента.Ру