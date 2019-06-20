«Он мог помочь клубу добиться больших побед»: как сообщество «Спартака» отреагировало на уход Дениса Глушакова

Руководство «Спартака» поддерживало Дениса Глушакова, однако избежать ухода футболиста из клуба было невозможно. Об этом заявил владелец клуба Леонид Федун. По его словам, конфликт между спортсменом и болельщиками, вероятно, был спровоцирован третьими силами. Функционер также выразил уверенность, что Глушаков сможет успешно продолжить карьеру в другой команде. Ветераны «Спартака» также считают, что бывший капитан красно-белых — талантливый игрок, однако в сложившейся ситуации он не принёс бы команде пользу.

«Мы поддерживали Дениса как могли»

Уход из «Спартака» теперь уже бывшего капитана команды Дениса Глушакова стал одним из самых обсуждаемых событий дня.

Одним из первых о причинах такого решения рассказал владелец «Спартака» Леонид Федун. Бизнесмен заявил, что не имеет претензий к игроку, но при этом подчеркнул, что уход Глушакова из команды был неизбежен

«К сожалению, у Дениса возникли проблемы с агентами. Его новый контракт был подписан без их участия. Или вы думаете, что впоследствии на него все накинулись просто так? Бесплатно? Всё, что происходило, было инспирировано извне. На нас оказывалось психологическое давление, частью которого были в том числе публикации СМИ», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Владелец «Спартака» также подчеркнул, что несмотря на требования части болельщиков о немедленном изгнании Глушакова из клуба, он и другие руководители до последнего придерживались чёткой позиции относительно капитана.

«Мы Дениса поддерживали как могли. Он попал в очень тяжёлую жизненную ситуацию. Никому бы не пожелал столкнуться с такими проблемами. И ведь не сломался! Он мужик, как бы его ни хаяли. Глушаков сыграл гигантскую роль в чемпионском сезоне. Забивал мячи во всех ключевых матчах, без которых не было бы никакого золота. Уверен, он сможет проявить себя и в новом клубе», — резюмировал Федун.

Что касается активных болельщиков «Спартака», то новость об уходе капитана чемпионского состава они восприняли по-разному. Представители «Фратрии», протестующие против футболиста на протяжении всего сезона, назвали решение правильным, но запоздалым, а также обратились к тем, кто разделял их позицию по отношению к спортсмену.

«Отдельно хотим поблагодарить всех болельщиков «Спартака», которые поддерживали нас в борьбе за клуб без Глушакова и всяческими способами выражали своё отношение на трибуне! Голос каждого был важным, каждый причастен к появлению сегодняшней приятной новости. Только вместе мы сможем и дальше делать «Спартак» лучше и бороться за свои идеалы! «Спартак» — навсегда!» — говорится в сообщении «Фратрии».

Однако представители другой части фанатского сообщества поблагодарили игрока и отметили, что уход полузащитника стал одним из этапов глобальных реформ по изменению положения дел в клубе.

«Денис Глушакова и Дмитрий Комбаров покинули «Спартак»! Благодарим игроков за тот позитивный вклад, который они внесли в историю нашего клуба! В частности, за чемпионский сезон! Мы находимся на пути больших перемен, которые требуют волевых решений, нового взгляда на команду и точечного подхода к вопросам по развитию клуба! Все эти аспекты были озвучены нами во время встреч с руководством осенью и зимой прошедшего года. Надеемся, процесс, призванный сделать наш «Спартак» лучше, продолжится!» — написано в официальном заявлении «Supporters Group».

«С игровой точки зрения это потеря для «Спартака»

На новость об уходе Глушакова отреагировали и бывшие тренеры команды, а также известные ветераны клуба. Так, экс-рулевой «Спартака» Рауль Рианчо, вернувший капитана из дублирующего состава после увольнения Массимо Карреры, назвал полузащитника квалифицированным игроком и выразил уверенность в том, что дальнейшая карьера футболиста сложится успешно.

«На мой вкус, Денис отличный игрок, который способен привнести свои знания и опыт в любую команду. Мне сложно объяснить причину, по которой от него решили отказаться. Возможно, это связанно с тем, что он не вписывался в планы тренера или не подходил под ту модель, что ставит команде новый штаб. Это логичное объяснение», — цитирует Рианчо Sport24.

Серебряный призёр чемпионата СССР в составе красно-белых Юрий Гаврилов выразил сожаление в связи с расторжением контракта с Глушаковым. По словам экс-полузащитника «Спартака», команда потеряла ключевую фигуру на поле.

«Прежде чем критиковать Дениса, посмотрите на его статистику. Он столько лет помогал команде, был её капитаном, выручал в сложные моменты. Глушаков — истинный спартаковец! Уверен, он ещё мог помочь клубу добиться больших побед. С игровой точки зрения — это потеря для «Спартака». Хочу пожелать ему удачи в новом клубе, жаль, что всё так получилось, видимо, жизнь такая» — цитирует Гаврилова Sportbox.

Бывший нападающий красно-белых Роман Павлюченко высказал диаметрально противоположное мнение. Форвард выразил уверенность, что в сложившейся ситуации Глушаков вряд ли мог принести команде много пользы. При этом Павлюченко подчеркнул, что путь от кумира до изгоя, подобно Денису, может пройти любой футболист.

«Сегодня тебя на руках носят, а завтра что-то пошло не так — ты становишься врагом народа, а «Спартак» — это, как известно, народная команда, так что пути назад уже нет. Однако Глушаков, как ни крути, оставил большой след в «Спартаке». Его в любом случае будут помнить болельщики. Должны! Теперь Дениса ждёт новый вызов, и, зная его, я уверен, что он справится. Мы ещё увидим его мощные удары, передачи и филигранные подкаты», — выразил уверенность Павлюченко.

Наконец, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой заметил, что обоюдное расторжение трудовых отношений с Глушаковым было вынужденным, но логичным. При этом известный футболист заявил, что тренерский штаб красно-белых не испытает проблем с ротацией состава.

«Замена у «Спартака» есть. Это же не та команда, которая борется за 15—16-е место, где тренер смотрит на скамейку и думает, кого выпускать. Ушёл Глушаков — придёт другой, ничего страшного, жизнь продолжается. Для Дениса это тоже не трагедия. Сейчас золотое время для футболистов, можно найти команду и играть чуть-ли не до сорока лет, ещё тебе и большие деньги заплатят», — цитирует Мостового Sport24.