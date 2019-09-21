«Он понимал, куда идёт»: бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова

«Спартак» расстанется с Олегом Кононовым до конца сезона. Такое мнение в интервью RT высказал экс-нападающий московской команды Сергей Юран. Эксперт заявил, что тренер несёт ответственность за трансферные ошибки красно-белых и должен задуматься о том, чтобы подать в отставку самостоятельно. Сам наставник столичной команды заявил, что верит в потенциал своего коллектива и не намерен писать заявление об уходе.

Столичный «Спартак» потерпел очередное поражение. В рамках 10-го тура красно-белые уступили «Уфе». Встреча, состоявшаяся на местном стадионе «Нефтяник», завершилась со счётом 1:0, при этом хозяева поля не нанесли в створ ворот гостей ни одного удара — «Спартак» забил себе сам.

Автором единственного гола стал защитник красно-белых Николай Рассказов, отправивший мяч в собственные ворота уже на 13-й минуте встречи.

Таким образом, московский коллектив потерпел четвёртое поражение кряду. Больше столичная команда проигрывала лишь в 2004 году. Тогда под руководством итальянского специалиста Невио Скалы серия матчей без побед добралась до шести матчей. По её итогам тренер был уволен.

Таких же решений от руководства «Спартака» болельщики и эксперты ждут и сейчас. Однако владелец команды Леонид Федун и генеральный директор Томас Цорн продолжают выражать публичную поддержку тренеру.

Кроме того и сам Кононов в своих многочисленных интервью подчёркивает, что несмотря на серию поражений, по итогам сезона команда выполнит поставленную перед ней задачу в РПЛ.

«Как жить дальше? Работать. Всегда чёрная полоса проходит, и наступает белая. Верю, что при соответствующей работе и вере в себя будут успехи и победы придут. «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает», — заявил Кононов после поражения от «Уфы».

Отвечая на прямые вопросы об отставке, которые журналисты остро поставили перед специалистом на послематчевой пресс-конференции, тренер подчеркнул, что не намерен расставаться с командой.

«Делаю своё дело честно, работаю 24 часа в сутки. Футболисты это видят, они со мной. Я быть в «Спартаке» до побед — это самое главное. На остальные темы не хочу говорить. Просто вспомните, что у нас ушло много игроков. Мы на стадии перестройки, о чём говорит и главный акционер. Так что ждать сиюминутного результата не стоит», — подчеркнул тренер.

При этом Кононов признался, что всё же столкнулся с рядом проблем.

«С приходом новых игроков всё стало не так просто. В какой-то степени было определённой неожиданностью, что в связи с этим я не могу быстро дать результат. Но продолжаю верить в свою работу и в то, что наши футболисты способны прогрессировать. У них есть потенциал»,— резюмировал специалист.

«Я тренер «Спартака». А что дальше?»

Однако, коллеги по цеху не разделяют оптимизма со стороны Олега Кононова. В разговоре с RT наставник «Зоркого» Сергей Юран предположил, что главный тренер «Спартака» не справился с задачей построения самой команды. Эксперт отметил проблемы в формировании состава и заявил, что решить их оперативно у действующего тренерского штаба вряд ли получится.

«Игроки, которые пришли, не в состоянии заменить тех, кто был раньше. И вот тут возникает главный вопрос. Их хотел Кононов или их купили без его визы? Если инициатива исходила от тренера, то всё, что сейчас происходит, это его ошибка. Почему он не среагировал на проблемы в линии атаки? Никак не повлиял на то, что в команде некому забивать. Для этого было целое трансферное окно», — задался вопросом специалист.

Кроме того, Юран высказал предположение, что Олегу Кононову стоило занять более жёсткую позицию относительно ключевых решений в клубе и объективно оценивать свои возможности перед назначением.

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«Он понимал куда идёт и с какой критикой столкнётся. Знал, что 80 процентов страны будет ждать от команды только положительного результата. А ещё он был осведомлён о задачах. Иначе это выглядит так: Я тренер «Спартака». Точка. А что дальше? Если ты приходишь в клуб как пиджак, который можно повесить туда, потом перевесить обратно, то не жди иного результата», — заявил экс-нападающий красно-белых.

По мнению Юрана, Олег Кононов покинет «Спартак» до окончания текущего сезона.

«Отставка неминуема. Вопрос, когда она произойдёт», — пояснил он.

При Юран назвал возможные причины того, почему 53-летний специалист не подаёт в отставку самостоятельно.

«Он верит в то, что кризис ещё можно преодолеть. Возможно учитывает и особенности контракта. Обычно соглашения составлены так, что неустойка выплачивается только в случае увольнения со стороны клуба», — отметил собеседник RT.

В завершении беседы Юран признался, что на месте Кононова с наибольшей долей вероятности всё же попрощался с командой, не дожидаясь уведомления об увольнении от руководства.

«Нужно найти мужество, чтобы уйти сейчас самому. Возможно, болельщики бы стали относится по иному. Я бы сказал, это было бы вовремя, люди бы поняли. В противном случае нужно быть морально готовым к новой волне критики и негодования со стороны спартаковских фанатов», — заявил эксперт.

«Игра деградирует»

Критические оценки Олег Кононов получил и от своих предшественников. Так, экс-игрок и тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что готов принять команду и вывести её из кризиса.

«Игра деградирует, поражения уже не являются ни для кого сюрпризом. Руководству нужно срочно принимать меры. Игры нет совсем, так что результата ждать не приходится. Мог бы я вернуть «Спартак» на лидирующие позиции? Да, сейчас есть знания и опыт, которых не было в 2003 году», — цитирует Чернышова Sport24.

Прийти на помощь бывшей команды выразил желание и испанец Рауль Рианчо. Специалист, передавший «Спартак» Олегу Кононову в ноябре 2018 года, заявил, что спасти команду может лишь полное взаимопонимание между тренерами и игроками.

«Сейчас его судьбу может решать только руководство. Думаю, пока кредит доверия есть, а вот доверяют ли ему игроки, я не знаю. Это очень важно. Если они полагаются на тренера и верят в него, и в то, что он говорит, то всем нужно проявить терпение. Готов ли я вернуться? Конечно. Кто откажет «Спартаку», — приводит слова Рианчо Sport24.

Известный спартаковский защитник Сергей Горлукович обрушился на Олега Кононова с гневной тирадой. Экс-игрок красно-белых призвал руководство незамедлительно попрощаться с тренером, при этом не смог назвать имени его потенциального сменщика.

«Кононов — это путь в никуда. По матчу даже выделить некого, все безликие. Куда дальше-то? Страшно смотреть на этих людей. Игры нет совсем. Может быть, это потолок данного тренера. Не исключаю, что именно так он видит фирменный спартаковский стиль», — заявил эксперт в интервью «Спорт-Экспрессу».

Однако, в спартаковском сообществе нашлись и те, кто не стал связывать нынешние неудачи красно-белых с личностью главного тренера. По мнению экс-форварда красно-белых Романа Павлюченко, в столичной команды нарушен баланс уровня подбора игроков и задач, которые ставятся перед ними.

«С таким составом ничего не смог бы сделать даже Гус Хиддинк. При всём уважении к игрокам, этот «Спартак» не может одерживать красивые победы. Так что не надо всё валить на Кононова. На сборах у него была одна команда, теперь другая. За такой короткий период просто невозможно построить игру и наладить командные действия. Так что во всём том, что происходит, виноват не только тренер», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Источник: Россия Сегодня