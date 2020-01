«Опасная игра»: к каким последствиям может привести убийство генерала Сулеймани

В ночь на 3 января в Багдаде был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Пентагон подтвердил, что операцию, в результате которой погиб высокопоставленный иранский военный, лично санкционировал Дональд Трамп. Высший совет национальной безопасности исламской республики пообещал жёстко ответить США. По мнению экспертов, убийство генерала не только приведёт к эскалации конфликта, но и отразится на внутриполитической ситуации в Соединённых Штатах.

Убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате американского удара в Ираке взбудоражило весь мир. Как сообщает пресс-служба Кремля, свою озабоченность гибелью Сулеймани в ходе телефонного разговора выразили президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, «кроме эскалации напряжённости в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведёт». Ранее российское дипведомство назвало действия США «авантюрным шагом».

Исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абд аль-Махди заявил, что расценивает действия США как акт агрессии против его страны.

МИД Ливана также считает американскую операцию нарушением суверенитета Ирака, которое ведёт к опасной эскалации напряжённости. С решительным осуждением американской агрессии выступили и в сирийском МИД.

Турецкое внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность эскалацией напряжённости в регионе, к которой, по словам турецкого МИД, приведёт операция по уничтожению Сулеймани.

МИД КНР заявил, что выступает против применения силы в международных отношениях, и призвал все стороны к сдержанности. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал участников конфликта выйти из порочного круга «актов насилия, провокаций и возмездия».

В свою очередь, дипломатические ведомства Великобритании и Франции в своих заявлениях отметили, что приоритетом для них является сохранение стабильности на Ближнем Востоке. При этом глава британского МИД Доминик Рааб заявил об «угрозе агрессии» со стороны Ирана.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство было реакцией на якобы имевшие место иранские провокации. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поддержал действия США по уничтожению Сулеймани, заявив, что президент США Дональд Трамп «заслуживает всяческих похвал за быстрые, решительные и мощные действия».

На устранение высокопоставленного иранского военного сразу же отреагировал и мировой товарно-сырьевой рынок: на фоне сообщений о гибели иранского военачальника нефтяные котировки тут же подскочили.

Напомним: накануне Пентагон подтвердил информацию об уничтожении главы спецподразделения «Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани, назвав убийство кадрового иностранного военного «решительными мерами оборонительного характера». Как проинформировало Минобороны США, приказ о его ликвидации отдал лично президент Дональд Трамп.

По словам американцев, Сулеймани представлял угрозу для американских дипломатов и военных, а также якобы был причастен к гибели «сотен американских и коалиционных военнослужащих». Вместе с Сулеймани погиб и один из командиров иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.

В Иране известие о гибели Касема Сулеймани встретили с гневом. На массовые акции протеста против действий США вышли десятки тысяч человек по всей стране. Верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи пообещал жестоко отомстить убийцам Сулеймани. В схожем ключе высказались и другие представители высшего руководства Ирана.

Как сообщает ливанский телеканал Al Manar, близкий к движению «Хезболла», на прошедшем сегодня чрезвычайном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана было принято решение ответить США «жёстко» и «больно».

Стоит отметить, что генерал Сулеймани пользовался уважением не только у представителей иранских властей, но и у простых жителей страны. Именно он координировал действия Ирана в борьбе с террористами ИГ в Ираке и Сирии.

Операция США против высокопоставленного иранского военного произошла на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. В конце прошлого года Пентагон нанёс авиаудары по позициям шиитского движения «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке, после чего шиитские демонстранты в Багдаде предприняли попытку штурма американского посольства. Президент США Дональд Трамп заявил, что за этой акцией стоит Иран. После этого Пентагон сообщил о переброске 750 морских пехотинцев в Ирак.

Вместе с тем сразу после того, как стало известно о гибели генерала Сулеймани, посольство США в Багдаде призвало всех граждан своей страны незамедлительно покинуть территорию Ирака.

В тот же день влиятельный шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил, что возрождает «Армию Махди» — формирование, которое воевало против американских оккупантов в Ираке в 2004 году.

Как сообщает ливанский телеканал «Аль-Манар», иракская «Хезболла» заявила, что США, Израиль и «злые королевства», под которыми, скорее всего, подразумевались ближневосточные монархии, «заплатят высокую цену» за убийство главы КСИР.

В свою очередь, руководитель ливанской «Хезболлы» шейх Хасан Насралла заявил, что «ответственность и задача всех моджахедов сопротивления по всему миру» — «обеспечить справедливое наказание» убийцам Сулеймани.

С осуждением США выступили палестинские группировки ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» и «Народный фронт освобождения Палестины», заявив, что планируют продолжать борьбу против Израиля.

В США представители оппозиционной Демократической партии обвинили Дональда Трампа в эскалации напряжённости в регионе. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, кандидаты в президенты Джо Байден и Берни Сандерс, а также другие видные демократы заявили, что Белый дом ставит США на грань нового вооружённого конфликта. Вызвал их возмущение и тот факт, что Трамп не получил разрешения на применение военной силы от конгресса.

В свою очередь, противники Ирана праздновали победу. Так, бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил надежду, что убийство Сулеймани «станет первым шагом к смене режима в Тегеране».

Убийство Касема Сулеймани «выглядит особенно вызывающе», отметил в беседе с RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По словам политолога, США «сбросили маску борцов за законность, права человека и демократию».

Как отмечает эксперт, эскалацию напряжённости в отношениях двух стран инициировали именно США, а не Иран. Сначала Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, затем весной прошлого года, обвинив Тегеран в угрозах американскому контингенту на Ближнем Востоке, усилил свою группировку в районе Персидского залива. А в ноябре 2019 года в Иране прошли акции протеста, поддержанные Соединёнными Штатами.

Уничтожив Касема Сулеймани, США, по словам Коровина, создали серьёзную тактическую проблему для Ирана.

«Сулеймани руководил сетью шиитских ополченцев, которые, наряду с ВКС России, были наиболее эффективной силой в борьбе с терроризмом в регионе».

Кроме того, по его словам, Вашингтон может надеяться, что устранение популярного и эффективного командира усилит во внутрииранской политике позиции той части элит, которая может пойти на уступки США.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков отметил, что устранение ключевого иранского военного может быть вызвано стремлением президента Трампа продемонстрировать свою жёсткость накануне предстоящих президентских выборов.

«Он решил доказать всем, что он жёсткий президент. Это очень опасная игра. Он получил определённые голоса избирателей, но, с другой стороны, подойти ко льву и отрубить ему кисточку хвоста — это не значит вырвать ему челюсти», — отметил в беседе с RT Судаков.

Сам американский президент после сообщений о гибели Сулеймани выступил с предостережением от военных действий в адрес Тегерана.

«На счету Ирана ни одной победы в войне, но и ни одного поражения на переговорах!» — написал Трамп в своём Twitter.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!

